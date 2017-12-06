Arçelik Yine İlklere İmza Attı

Geçen yıl yaptığı ürün yatırımı ile iç pazarı, Türkiye için bir ilk olan GALVALUME ile buluşturan Tezcan, 2017 yılında yeni ürününü daha geniş kitle ve sektörlere anlatma çalışmalarına ağırlık vermişti. Kaplamasında içerdiği yüzde 55 alüminyum ile yüksek korozyon direncine sahip ve daha ekonomik olan GALVALUME’u ülkemizde de kullanımı yüksek bir malzeme haline getirmek hedefiyle çalışmalarını sürdüren marka, emeklerinin karşılığını toplamaya başladı.

Kullanıcılarına dayanıklılık ve maliyet açısında büyük avantaj sağlayan GALVALUME’u Türkiye’de ilk kullanan beyaz eşya markası Arçelik oldu. Ürünü ısıl etkilere karşı olan dayanıklılığı ve korozif direnci nedeni ile tercih eden Arçelik, GALVALUME’u çalışma yapısı itibariyle hem nemli hem de sıcak bir ortama sahip Kurutma Makinasında kullanmaya başladı.

GALVALUME’un beyaz eşya sektörüne büyük avantajlar sağlayacağını anlatan Tezcan Direktörü Asiye Ay Çelik, “GALVALUME sahip olduğu yüksek korozyon direnci sebebi ile beyaz eşya içinde kullanılan tüm parçalarda uygulanabiliyor. GALVALUME’u buzdolabı, çamaşır makinası ve bulaşık makinası gibi diğer ürün gruplarında da tercih edilen bir hammadde haline getirmeyi planlıyoruz” dedi.

GALVALUME’u Türkiye’ye kazandırdıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren Asiye Ay Çelik, “Kaplamanın içeriğinde birbirine yakın oranlarda bulunan alüminyum ve çinko sayesinde yüksek korozyon dayanımına sahip olan GALVALUME, ekonomik olmasının da getirdiği avantaj ile büyük ilgi görmeye başladı. Tıpkı dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta beyaz eşya olmak üzere tüm sektörlerde kullanımı yüksek bir malzeme haline getirmek için çalışıyoruz” dedi.