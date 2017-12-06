Genç Girişimciler Zaman Karşı Yarışıyorlar

ING Bank’ın inovasyon ekosisteminin önemli ayaklarından biri olan ING Hackathon’un 4’üncüsü sona erdi. Bu yıl Ankara’da Bilkent Cyberpark’ta gerçekleştirilen ING Hackathon’a katılan 107 kişi, 24 saatlik maraton sonucunda 27 proje geliştirdi.

“Sınırlarını zorla, geleceği hayal et” mottosunun hakim olduğu yarışa İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra Antalya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Mersin şehirlerinden genç girişimciler katıldı. ING’nin alanında uzman 34 mentorundan destek alarak 14 farklı teknoloji başlığı altında geliştirilen projelerde ilk 5 şöyle sıralandı:

Kando : İstanbul’dan katılan 5 kişilik ekibin geliştirdiği Kando cihazı, kamera, bluetooth, yapay zeka, yüz ve obje tanıma, önceliklendirme gibi teknolojileri birleştirerek görme engellilerin gerçek hayatta hareketliliğini, sanal dünyada ise erişebilirliğini artırmayı hedefliyor. Görme engelli bireyler hareket halindeyken önlerindeki objeleri ve yüzleri tanıyarak sesli uyarılarda bulunuyor, tabelaları ve yol işaretlerini okuyabiliyor. Gördüklerini kullanarak yeni bilgileri öğrenme ve daha sonra kullanma kapasitesine sahip cihaz sayesinde görme engelliler hem gerçek hem de sanal dünyada yakın çevreleriyle daha rahat sosyalleşebiliyor, topluma ve hayata daha kolay katılabiliyor. Kando ekibi, 15.000 TL’lik hediye çekinden oluşan birincilik ödülünün sahibi oldu.

Learning : Gebze Teknik Üniversitesi’nden 3 öğrencinin oluşturduğu Delta ekibi, sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak öğrencilerin sınıf ortamında oyunlarla öğrenmesini mümkün kılan Learning projesini geliştirdi. Keyifli bir alternatif öğrenme yöntem sunan cihaz ve arkasındaki görüntü algılama yazılımı sayesinde öğrenciler hem sayısal hem de sözel konularda oyun oynayarak bilgi ve becerilerini geliştirebiliyor. İkinci olan Delta ekibi, 10.000 TL’lik hediye çekinin yanı sıra İTÜ Çekirdek’te kuluçka eğitimi kazandı.

: Gebze Teknik Üniversitesi’nden 3 öğrencinin oluşturduğu Delta ekibi, sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak öğrencilerin sınıf ortamında oyunlarla öğrenmesini mümkün kılan Learning projesini geliştirdi. Keyifli bir alternatif öğrenme yöntem sunan cihaz ve arkasındaki görüntü algılama yazılımı sayesinde öğrenciler hem sayısal hem de sözel konularda oyun oynayarak bilgi ve becerilerini geliştirebiliyor. İkinci olan Delta ekibi, 10.000 TL’lik hediye çekinin yanı sıra İTÜ Çekirdek’te kuluçka eğitimi kazandı. Bakmadan Al : Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi 5 gençten oluşan HAI ekibinin geliştirdiği “Bakmadan Al”, tüketicinin satın almak istediği ürünün fiyatının yıl içinde ne zaman düşeceğini tahmin ediyor, ürün tüketicinin istediği fiyata geldiğinde haber veriyor veya doğrudan satın alabiliyor. Kumbara özelliği sayesinde indirim nedeniyle oluşan kazanç otomatik olarak kişinin birikim hesabına aktarılabiliyor. HAI Ekibi üçüncü olarak 5.000 TL’lik hediye çekinin ve Bilkent Cyberpark’ta ofis ve mentorluk desteğinin sahibi oldu.

: Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi 5 gençten oluşan HAI ekibinin geliştirdiği “Bakmadan Al”, tüketicinin satın almak istediği ürünün fiyatının yıl içinde ne zaman düşeceğini tahmin ediyor, ürün tüketicinin istediği fiyata geldiğinde haber veriyor veya doğrudan satın alabiliyor. Kumbara özelliği sayesinde indirim nedeniyle oluşan kazanç otomatik olarak kişinin birikim hesabına aktarılabiliyor. HAI Ekibi üçüncü olarak 5.000 TL’lik hediye çekinin ve Bilkent Cyberpark’ta ofis ve mentorluk desteğinin sahibi oldu. Akıllı Fleksör Atel : Doktorluk, mühendislik, öğretmenlik gibi farklı branşlardan 6 girişimcinin oluşturduğu Hekim 4.0 ekibi tarafından geliştirilen Akıllı Fleksör Atel, elde meydana gelen ve çoğunlukla cerrahi müdahale gerektiren rahatsızlıklarda fizik tedavi sürecinin takibini ve etkinliğini artırıyor. Düşük maliyetiyle dikkat çeken ürün, doktorun web ara yüzü ile tanımladığı el egzersizlerini hastaya yaptırıyor, performansı kaydederek doktora anlık olarak raporluyor. Bu sayede hasta, evinde egzersizleri doğru şekilde yaparken doktor da tedavinin etkinliğini objektif bir şekilde takip edebiliyor. Hekim 4.0 ekibi Bilkent Cyberpark’ta ofis ve mentorluk desteği kazandı.

: Doktorluk, mühendislik, öğretmenlik gibi farklı branşlardan 6 girişimcinin oluşturduğu Hekim 4.0 ekibi tarafından geliştirilen Akıllı Fleksör Atel, elde meydana gelen ve çoğunlukla cerrahi müdahale gerektiren rahatsızlıklarda fizik tedavi sürecinin takibini ve etkinliğini artırıyor. Düşük maliyetiyle dikkat çeken ürün, doktorun web ara yüzü ile tanımladığı el egzersizlerini hastaya yaptırıyor, performansı kaydederek doktora anlık olarak raporluyor. Bu sayede hasta, evinde egzersizleri doğru şekilde yaparken doktor da tedavinin etkinliğini objektif bir şekilde takip edebiliyor. Hekim 4.0 ekibi Bilkent Cyberpark’ta ofis ve mentorluk desteği kazandı. ING Mini : Düzce Üniversitesi’nden 3 öğrenciden meydana gelen Mechathon ekibi, prototipini de oluşturdukları ING Mini cihazıyla mobil bankacılık ve sanal POS’u tek platformda birleştiriyor. ING Mini, akıllı telefondaki QA kodu okuyarak yaklaşık 2 saniyede ödemeyi alıyor, faturayı da mail ya da SMS yoluyla iletebiliyor. Cihaz 8 dolarlık maliyetiyle ortalama 1.500 TL’ye mal olan POS cihazlarına önemli bir alternatif oluşturma potansiyeline sahip. Mechathon ekibi İTÜ Çekirdek’te kuluçka eğitimi kazandı.

ING Bank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Bahadır Şamlı, ING Hackathon sonrası değerlendirmesinde, “ING Bank olarak vizyonumuz bankacılık lisansına sahip teknoloji şirketi olmak. Bu doğrultuda dijital ve mobil teknolojileri bankacılık süreçlerimize entegre ederek, müşterilerimize daha kolay ve zahmetsiz bir bankacılık deneyimi sunmak üzere çalışıyoruz. Bu bakış açısıyla bankacılık alanında geliştirilecek her türlü teknolojik fikir ve projenin destekçisiyiz. Her geçen yıl artan ilgi ve heyecanla devam eden ING Hackathon’un bu yıl 4’üncüsünü gerçekleştirdik. Ülkemizdeki genç girişimcileri çok ayaklı inovasyon ekosistemimize dahil etmemize önemli katkı sağlayan Hackathon’da yalnızca bu yıl 27 ekip yarıştı. Ekipler yine çok yaratıcı ve başarılı projeleri, 24 saat gibi kısa bir sürede tamamlayarak son derece başarılı bir performans sergiledi. Bizler için de son derece ilham verici bir deneyim olan ING Hackathon’un tüm katılımcılarına teşekkür ediyor, kazananları tebrik ediyorum” diye konuştu.