Havalimanları 11 Ayda 179 Bin Yolcuya Hizmet Verdi
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Havalimanları 11 Ayda 179 Bin Yolcuya Hizmet Verdi


Havalimanları 11 Ayda 179 Bin Yolcuya Hizmet Verdi
Havalimanları 11 Ayda 179 Bin Yolcuya Hizmet Verdi Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-06 Saat: 11:38:08
Anasayfa Eko Gündem Havalimanları 11 Ayda 179 Bin Yolcuya Hizmet Verdi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kasım ayına ilişkin yük, yolcu ve uçak trafiği verilerini paylaştı. Buna göre Kasım ayında yolcu trafiğinde yüzde 15,3 oranında artış kaydedildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kasım ayına ilişkin yük, yolcu ve uçak trafiği verilerini paylaştı. Buna göre Kasım ayında yolcu trafiğinde yüzde 15,3 oranında artış kaydedildi.

Yolcu Sayısı 11 Ayda Yüzde 10,5 Arttı

DHMİ kayıtlarına göre Ocak – Kasım aylarını kapsayan dönemde yurt genelinde havaalanlarını kullanan yolcu sayısı, 2016’nın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,5 oranında arttı. Toplam yolcu sayısı 179 milyon 111 bin 691’i buldu. Havaalanlarını kasım ayında kullanan yolcu sayısı ise 14 milyon 338 bin kişiye ulaştı.

Uçak Trafiği Kasımda Yükselişe Devam Etti

Kasım ayı istatistikleri uçak trafiğinin, bir önceki yılın aynı dönemine göre arttığını gösterdi. İç hatlardaki uçak trafiği yüzde 0,6 oranında artarak 71 bin 33’e yükseldi. Dış hatlar yüzde 6,6’lık artışa ev sahipliği yaparak, 38 bin 173 seviyesini gördü.

Havalimanları 14,3 Milyondan Fazla Yolcuya Hizmet Verdi

Kasım ayı verilerine göre yurt genelinde havalimanları iç hatlardaki yolcu sayısını yüzde 13,3 oranında artırdı ve 9 milyon 168 bin 28 yolcuya hizmet verdi. Aynı ayda dış hatları kullanan yolcu sayısı yüzde 19,2’lik artış sonrasında 5 milyon 150 bin 94 kişiye ulaştı. 2017 Kasımı ile 2016’nın aynı ayı karşılaştırıldığında toplam yolcu trafiğinin yüzde 15,3’lük artış kaydettiği belirlendi. Toplam yolcu trafiği ise 14 milyon 338 bin 414 kişi oldu.

Yük Trafiği Yüzde 12,9 Arttı

Kasım ayında havalimanlarındaki yük trafiği de artış yönlü hareket etti. Buna göre iç hatlardaki yük trafiği yüzde 10,8 oranında artarak, 65 bin 800 tonluk taşıma gerçekleştirdi. Dış hatlardaki yük trafiği 187 bin 184 ton olarak belirlendi. Her iki hat birlikte değerlendirildiğinde yük trafiğindeki artış yüzde 12,9’u işaret etti. Taşınan yük miktarı 252 bin 983 tonu buldu.

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