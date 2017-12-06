Üniversite Öğrencileri Korsanla Mücadele Ediyor
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Üniversite Öğrencileri Korsanla Mücadele Ediyor


Üniversite Öğrencileri Korsanla Mücadele Ediyor
Üniversite Öğrencileri Korsanla Mücadele Ediyor Elif İşçi - Tarih: 2017-12-06 Saat: 11:46:36
Anasayfa Eko Gündem Üniversite Öğrencileri Korsanla Mücadele Ediyor

RATEM tarafından düzenlenen yeni bir yarışma sonrasında üniversite öğrencilerinin korsana karşı yarışmaları bekleniyor.

RATEM - Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Radyo, Televizyon ve Yazılı Basında iletişim uygulamaları geliştirmesine yönelik “Aklıma Bir Fikir Geldi - Fikri Mülkiyet Hakkında Duyarlılık İçin İletişim Fikirleri Yarışması” için başvurular hızla devam ediyor.

Ana hedefi kamuoyunda fikri-mülki hakların önemi ve korunması, korsanla mücadele ile ilgili bir bilinçlendirme çalışması olan, üniversite öğrencilerini de kazanmayı, teşvik etmeyi amaçlayan, TV, Radyo ve Yazılı Basında iletişim uygulamaları gerçekleştirebilecek nitelikte bir iletişim fikri yarışması olan “Aklıma Bir Fikir Geldi” nin seçici kurulunda Prof. Dr. Aysel AZİZ, Veyis ATEŞ, Dr. İrfan BARUT, Dr. Kenan BÖLÜKBAŞ, Yrd. Doç. Dr. Gürbüz Doğan EKŞİOĞLU, Ali EYÜBOĞLU, Hilal KABACIOĞLU, Yeşim KOÇYİĞİT, Ender MERTER, Günseli ÖZEN, Aşkın TUNA ve Derviş ZAİM yer alıyor.

Üniversite öğrencilerinin başvuru sürecinin 11 Aralık 2017 tarihinde sona ereceği yarışma ile ilgili RATEM Başkanı Yusuf Gürsoy Türkiye ve dünyada kültür endüstrisi önemli
bir ivme kazandı, ülkemizde özellikle son yıllarda radyo-televizyon yayınları, yapımları ve diziler önemli bir ihracat kalemi haline geldi. Tüm bu olumlu gelişmelerin yanında sektörümüzün önemli bir sorunu olan korsanla mücadeleye de dikkat çekmemiz gerekiyor. Kamuoyunun fikri-mülki hakların önemi ve korunması ile ilgili bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi gerekiyor. Son açıklanan TÜİK verilerine göre ülkemizde internet kullanımı hızla artıyor. Buna bağlı olarak internetteki korsan dizi ve film yayınlarına olan ilgi de bir hayli artmış durumda. Korsanla mücadele konusunda ülkemizde yasal mevzuatın uluslararası düzenlemelerle uyumlandırması ve buna bağlı olarak etkin önleme ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülüyor. Bunun neticesinde ise milyonlarca TL’lik piyasa değeri bulunan eserlerin izinsiz bir şekilde korsan kullanımının önüne geçilmiş durumda… Biz de RATEM olarak bu yıl dokuzuncusunu düzenlediğimiz Aklıma Bir Fikir Geldi yarışmasında geçmiş yıllarda üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan çok başarılı ve yaratıcı fikirlere tanıklık ettik. Projemizle birlikte gelecek nesilleri korsanla mücadele konusuna dahil ediyor ve bilinçlendiriyoruz. Bu yılda proje kapsamında gerek İstanbul’da gerekse Anadolu’da pekçok iletişim fakültesi öğrencileri ile bir araya geldik. Her yıl bir öncekinden çok daha fazla sayıda genç Aklıma Bir Fikir Geldi yarışması için çalışıyor. Bu yıl da hepsi birbirinden yaratıcı yüzlerce proje sunulacağını görüyoruz. ” açıklamasında bulundu.

Korsanla Mücadele konusunda üniversiteler arasında düzenlenen ilk ve tek proje olan Aklıma Bir Fikir Geldi-İletişim Fikirleri Yarışması’nın son başvuru tarihi 11 Aralık 2017, ödül töreni ise 23 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşecek.

RATEM ekonomi haber basın bülteni
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