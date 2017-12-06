BSH Grubu Yazılım ve Hizmet Alanında Büyük Yol Katediyor

Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük ev aletleri üreticisi BSH Grubu, 150 ülkedeki kullanıcısına yüksek kaliteli videolar ve fotoğraflarla kolay yemek pişirme deneyimi sunan Kitchen Stories’in %65’ini satın aldığını açıkladı. Bu yatırım, BSH Grubu’nun ev aletleri sektöründe bağlantılı donanım ve dijital hizmetlerin lider sağlayıcısı olma hedefini vurguluyor.

Berlin merkezli bir girişim olan ve bugüne kadar dünya çapında yaklaşık 15 milyon defa indirilen Kitchen Stories uygulaması, BSH Grubu’nun Home Connect ekosistemine entegre edilecek ve yeni uygulamalarla kademeli olarak genişletilecek. BSH Grubu ve Kitchen Stories, bağlantılı bir mutfakta yemek pişirmenin her adımı için ilave ürünler ve hizmetler geliştirip tüketicilere sunmayı planlıyor. BSH Grubu, Kitchen Stories’in tarifler ve akıllı yemek pişirmeyle ilişkili dünya çapındaki ürünlerini ve hizmetlerini genişletecek. Tüketiciler Kitchen Stories tariflerine Home Connect uygulaması üzerinden de erişebilecekler ve bir tarifteki ısı ayarını bağlantılı fırınlarına doğrudan gönderme gibi işleri uygulama üzerinden mobil olarak da rahatlıkla yapabilecekler.

Kitchen Stories’ın BSH Grubu tarafından satın alınmasıyla ilgili görüşlerini aktaran BSH Grubu CEO’su Karsten Ottenberg, “Günümüzde ev aletleri sektörü büyük bir değişimden geçiyor. Tüketiciler, günlük rutinlerini daha kolay ve çekici hale getirmek için entegre, bağlantılı ve eğlenceli çözümler istiyor. Bu yüzden, ev aletleri sektöründe Avrupa pazarının lideri olarak, inovasyonlarımızın sayısını sadece kendimiz için değil, aynı zamanda bizim dışımızda parlak fikirler bulmaya çalışanlar için de gün geçtikçe artırıyoruz. Bu amaçla, başarılı markalarımızın bağlantılı mutfaklarda sunduğu kalite sözünü yerine getirmek üzere tüketicilere ve kullanıcılara yeni deneyimler sunacak uygun ortaklar ve iş modelleri arıyoruz.”

Kitchen Stories, 2013 yılında işletme mezunu Mengting Gao ve Verena Hubertz tarafından kuruldu. Küresel bir yaklaşım sergileyen şirket, bu sayede platform yemek pişirme üzerine kesintisiz diyaloglarla beraber çok sayıda uluslararası mutfağı bir araya getirebiliyor. BSH Grubu’nun Kitchen Stories’i satın almasıyla ilgili düşüncelerini aktaran Kitchen Stories kurucuları, “Aklımızda net bir hedef var: Kitchen Stories’i dijital yemek pişirme deneyimlerinde dünya lideri bir platform haline getirmek. BSH Grubu bu iş için en doğru ortak. BSH Grubu, akıllı Home Connect platformuyla bağlantılı mutfak segmentinde lider ev aletleri üreticisi ve Kitchen Stories’in bu ekosistemin bir parçası olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Bunun yanı sıra, bu alana yapılacak yatırımlar, bağlantılı mutfak pazarından en iyi şekilde faydalanmamızı ve gelecekteki yemek pişirme kavramının tasarlanmasına yardımcı olmamızı sağlayacak.”