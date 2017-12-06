Pegasus Yeni Seferlere Başlayacak

Uçmanın herkesin hakkı olduğuna inanan Pegasus Hava Yolları, uçmaya başlayacağı 3 yeni Anadolu hattıyla misafirlerini yeni noktalara ulaştırmaya devam ediyor. Ocak 2018 itibarıyla açılacak yeni hatlarıyla birlikte uçuş ağını yurt içinde 38, yurt dışında 73 olmak üzere toplam 41 ülkede 111 noktaya ulaştıracak olan Pegasus; 17 Ocak'ta İstanbul Sabiha Gökçen-Bingöl, 22 Ocak'ta İstanbul Sabiha Gökçen-Uşak ve 24 Ocak'ta İzmir-Ağrı uçuşlarını başlatacak.

Mehmet Nane: “Sayın Cumhurbaşkanımızın Müjdelediği Gibi İzmir-Ağrı Uçuşlarımız Ocak Ayında Başlıyor”

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, yeni hat açılışlarıyla ilgili: “Pegasus Hava Yolları olarak, uçuş ağımıza her geçen gün yeni noktalar eklemeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da Ağrı’da müjdelediği gibi, İzmir-Ağrı uçuşlarımız Ocak 2018’de başlıyor. Bu sayede Türkiye’nin batısı ile doğusunu kısa uçuş süreleriyle birbirine bağlayacak ve misafirlerimizi yeni uçuş noktalarına ulaştıracağız. Sabiha Gökçen-Bingöl, Sabiha Gökçen-Uşak ve İzmir-Ağrı uçuşlarımızın başlamasıyla birlikte, Ocak ayında Anadolu’ya 3 yeni hat açmış olacağız. Misafirlerimize Pegasus farkını yaşatabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.