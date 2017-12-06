İş Adamı Hamdi Ulukaya Dünya Listesinde
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İş Adamı Hamdi Ulukaya Dünya Listesinde


İş Adamı Hamdi Ulukaya Dünya Listesinde
İş Adamı Hamdi Ulukaya Dünya Listesinde Elif İşçi - Tarih: 2017-12-06 Saat: 12:00:41
Anasayfa Biyografi İş Adamı Hamdi Ulukaya Dünya Listesinde

İş adamı Hamdi Ulukaya son dönemlerde yaptığı açıklamaları ile Dünyanın En Önemli Düşünürleri listesi içerisine girmeyi başardı.

Dünyaca ünlü haber-yorum dergisi Foreign Policy, “Dünyanın En Önemli Düşünürleri” 2017 listesini yayınladı. ABD merkezli yoğurt devi Chobani’nin kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, çalışanlarına, mültecilere ve Amerika’nın kırsal kesiminde yaşayan nüfusa sağladığı katkı gerekçesiyle listeye dahil edildi.

Yıla damgasını vuran ve fikirlerini eyleme dönüştürerek dünyayı değiştiren liderlerin yer aldığı listede bu yıl, insan odaklı yaklaşımıyla iş hayatına yeni bir soluk getiren Hamdi Ulukaya Türkiye’yi temsil eden tek isim oldu.

50 kişilik Dünyanın En Önemli Düşünürleri listesinde Ulukaya’nın yanı sıra sıra Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, İngiltere İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, dünyanın en ünkü modern sanatçılarından Ai Weiwei ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi isimler yer alıyor.

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