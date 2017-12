Park Inn By Radisson Yeni Otelini Açtı

Carlson Rezidor Hotel Group’un renkli ve dinamik markası Park Inn by Radisson, Türkiye’deki altıncı oteli olan Park Inn by Radisson Istanbul Ataşehir otelini hizmete açtı. Carlson Rezidor Hotel Group Orta Doğu, Türkiye & Afrika Kıdemli Bölge Başkan Yardımcısı Tim Cordon, yeni otelin açılışıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Renkli Park Inn by Radisson markamızın en yeni üyesi olan Park Inn by Radisson İstanbul Ataşehir’i açmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Türkiye için gelişme stratejimizi uygulamaya devam ediyor, lüks otel markamız olan Radisson Blu ile kendi segmentinde lider olduğu İstanbul’da büyümeye devam ediyoruz. Portföyümüzdeki Park Inn by Radisson markası orta ölçekli seyahat edenler için sade ve katma değerli seçenek isteyen seyahatseverler için özel olarak tasarlandı.” dedi.

Park Inn by Radisson Istanbul Atasehir’in Genel Müdürü, Mustafa Gültekin ise “İstanbul’un yeni ve gelişen semti Ataşehir’e Park Inn by Radisson’un renkli konseptini getirmekten memnuniyet duyuyoruz. Otel, ideal bir konum sunarken şehir merkezine, havaalanına ve hareketli olan ticaret bölgesine yakın konumuyla ideal bir konaklama sunuyor. Tutkulu ekibimiz, misafirlerimize mutluluk garantisi ile renkli bir konaklama deneyimi sunmak için büyük bir heyecan duyuyor.” dedi.

Park Inn by Radisson, Istanbul Ataşehir, Anadolu yakasının hızla gelişen semti Ataşehir’de yer alıyor. Otel şehir merkezine ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanına yakın, Atatürk Uluslararası Havalimanı’na ise sadece 26 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İstanbul’un modern yerleşim bölgelerinden biri olan ve iş merkezlerine de yakın bir konumda olan Ataşehir’de açılan yeni otel, önemli bir uluslararası finans merkezi haline gelmesi beklenen, ülkenin finans yönetim birimlerini, büyük bankaları ve diğer ilgili şirketleri barındıracak olan Istanbul Uluslarası Finans Merkezinin (IFFC) de yakınında yer alıyor. Ayrıca bilinen alışveriş merkezlerine ve sosyal aktivitilere ev sahipliği yapan Ülker Spor Arena’ya da çok yakın bir mesafede konumlanıyor.

Park Inn by Radisson, Istanbul Ataşehir’in 127 modern odası misafirlerin konforu düşünülerek ve markaya uygun olarak renkli ve ferah bir tarzda tasarlandı. Tüm odalarda, klima kontrol paneli, değiştirilebilir aydınlatma sistemi ve ücretsiz yüksek hızda internet bağlantısı bulunuyor. Otelin hızlı check in ve check out servisi ile fitness merkezi sıklıkla seyahat eden misafilerin temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

Otelin restoranı şık ambiyası ile kahvaltı, öğlen ve akşam yemeklerinde yerel ve uluslararası lezzetleri sunuyor. Toplantı ve etkinlik alanında 68 misafir kapasiteli ve dört adet çok amaçlı toplantı salonuna sahip olan Park Inn by Radisson, Istanbul Ataşehir, gün ışığı ile aydınlanan salonları en son teknolojiye uygun olarak tasarlandı ve ücretsiz yüksek hızda internet bağlantısı olanağı sunuyor.