Teknoloji Devine 13 Milyar Euroluk Ceza!

Apple, AB ve İrlanda arasında devam eden vergi sorunu çözüldü. Teknoloji devi mahkeme kararı ile İrlanda’ya 13 milyar euroluk vergi cezası ödeyeceğini açıkladı.

Apple, Vergi Borcunu Ödemeyi Kabul Etti

Avrupa Komisyonu, teknoloji devi şirkete yönelik açtığı soruşturmayı tamamlamış ve Apple’a yüklü bir vergi cezası kesmeye hükmetmişti. Cezanın konusu ise Apple’ın, İrlanda devletine ödemediği vergiler olmuştu.

Avrupa Komisyonu 13 milyar euroluk vergi cezasını 2016 yılının Ağustosunda kesinleştirmişti. İşte bu tarihten bu yana İrlanda vergi borcunu ABD’li teknoloji devinden alamamıştı. İrlanda vergi borcunu tahsil etmek için sabırsızlanırken, sorunun ana nedeniyse İrlanda hükümetinin düşük vergilerle büyük şirketleri ülkeye çekme çabalarından kaynaklanıyor. İrlanda bu vergi avantajlarıyla yatırımları artırmayı hedefliyor. Apple ve bunun gibi büyük çaplı şirketlerse ülkeyi fırsat olarak değerlendiriyor. Apple’ın İrlanda’ya 2003 ile 2014 seneleri aralığında ödediği vergi de bunu ciddi şekilde kullandığını kanıtlıyor. Söz konusu tarihlerde Apple, Avrupa pazarında yakaladığı kazancın sadece 0,005’lik kısmını vergi olarak ödedi. Şirket, düşük vergi ödemek için paravan şirketleri devreye soktu.

İrlanda tüm bu gelişmeler üzerine yıllarca herhangi bir girişimde bulunmadı. Konuyla ilgili ilk adım Avrupa Adalet Mahkemesi’nden geldi. Mahkeme İrlanda’yı teknoloji devi konusunda uyardı ve ödenmesi gereken vergileri toplamasını istedi.

İrlanda’nın Ekonomi Bakanı Paschal Donohoe tarafından yapılan açıklamaya göre Apple vergi borcunu önümüzdeki yılın birinci çeyreğinden itibaren ödemeye başlayacak. Konuyla ilgili diğer bir açıklama ise Apple cephesinden geldi. Yetkililer Avrupa Komisyonu’nun aldığı karara uyulacağını, bu kapsamdaki çalışmaların İrlandalı yetkililerle birlikte yapıldığını aktardı.