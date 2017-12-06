Antalya’nın 1 Yıl 11 Aylık İhracat Özlemi Bitti!

Antalya, Rusya’ya yönelik domates ihracatına yeniden başladı. 1 bir yıl 11 aylık aradan sonra kentten ilk domates ihracatı Manavgat ilçesinden gerçekleşti. İlk parti domatesler 2 Aralıkta Rusya yoluna çıktı.

Antalya Domatesi Rusya Yolculuğuna Başladı

Rusya ile Türkiye arasında yaşanan uçak krizi, domates dahil birçok ihracat ürününün ihraç edilmesine engel olmuştu. Rusya Türk domatesi ithalatını durdurmuş, Türkiye’deki domates üreticileri ve ihracatçıları durumdan olumsuz etkilenmişti. İşte bu tarihten bu yana Rusya’ya domates ihraç edemeyen Antalya, 2 yıl ara sonrasında yeniden domates ihracatına başladı.

İlk Parti İhracatı 50 Bin Dolar

Alınan bilgilere göre kentten Rusya’ya ilk domates ihracatını Manavgat merkezli olarak faaliyet gösteren bir firma yaptı. Süral Tarım adlı ihracatçı firma ilk parti ürünleri 2 Aralık 2017 tarihinde Rusya’ya gönderdi. İlk parti ihracattan elde edilen kazancınsa 50 bin 526 dolar olduğu kaydedildi.

Domates ihracatının merkezi konumunda olan Antalya, geçen yıla kadar en fazla ihracatı Rusya’ya yapmaktaydı. Fakat 2 yıl boyunca Rusya’nın domates ithal ettiği yerler arasında yer alamamıştı. 2 Aralık tarihinde gerçekleşen ihracat ardından yeniden listeye giren Antalya, kırkıncı sırada yer aldı.

Rusya’nın Türk domatesine uyguladığı yasak öncesinde Antalya’nın ülkeye yönelik domates ihracatı 115 milyon dolar olarak kayda geçmişti. 2014 yılındaki ihracat 182 milyon doları bulmuştu. Domates ithalatının durdurulduğu sene Antalya’nın domates ihracatı 78 milyon 800 bin dolar seviyesine inmişti. 2017’nin Ocak ile Aralık ayı başındaki ihracat ise, bir önceki yılın aynı aylarına kıyasla yüzde 23 oranında artarak, 97 milyon 179 bin dolara kadar yükseldi.