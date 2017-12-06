Trafik Hayattır Ehliyet Sınavına Hazırlıyor

.Doğuş Otomotiv’in, 2004 yılından itibaren toplumun tüm kesimlerinde trafik güvenliği bilincini arttırmak amacıyla yürüttüğü “Trafik Hayattır!” kurumsal sorumluluk platformu, sürücü adaylarının ehliyet sınavına daha donanımlı girmesi için bir uygulama geliştirdi.

Trafik Hayattır!’ın Facebook sayfasından sunulan ve mesajlaşma platformları üzerinde çalışan yeni bir arayüz olan ChatBot uygulamasında, sürücü adayları geçmiş yıllarda ehliyet sınavında çıkmış sorulara ulaşabilecek. Böylelikle Trafik Hayattır! Platformu bir ilke imza atarak ChatBot üzerinden kullanıcıların bilgi düzeylerini ölçmelerine ve ehliyet sınavına girecek olan adayların sınava hazırlanmalarına yardımcı olacak.

Aralık ayından itibaren kullanılabilecek uygulama, sınav sorularının yanında, adaylara yanıtlara da ulaşma imkânı veriyor. Uygulama sayesinde, sürücü adayları bilgi düzeylerini kontrol edebiliyor, yanıtları da görerek bilgilerini artırabiliyor.