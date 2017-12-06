Sanayi Devi Siemens'e 307 Milyon Dolarlık Ceza Şoku!
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Sanayi Devi Siemens'e 307 Milyon Dolarlık Ceza Şoku!


Sanayi Devi Siemens'e 307 Milyon Dolarlık Ceza Şoku!
Sanayi Devi Siemens'e 307 Milyon Dolarlık Ceza Şoku! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-06 Saat: 13:08:58
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Siemens’in adı geçtiğimiz dönemlerde Brezilya’da kartel kurmaya karışmıştı. Sanayinin dünya liderleri arasında yer alan şirket kartelleşme suçlamalarını kabul ederek, 307 milyon dolarlık cezayı ödeyeceğini açıkladı. Cezanın düşürülmesi için pazarlık şimdiden başladı.

Siemens’in adı geçtiğimiz dönemlerde Brezilya’da kartel kurmaya karışmıştı. Sanayinin dünya liderleri arasında yer alan şirket kartelleşme suçlamalarını kabul ederek, 307 milyon dolarlık cezayı ödeyeceğini açıkladı. Cezanın düşürülmesi için pazarlık şimdiden başladı.

Siemens Kartelleşmeye Gittiğini Kabul Etti

Almanya merkezli olarak faaliyet gösteren sanayinin dev ismi Siemens’in, 1998 ile 2008 yılları aralığında Brezilya’da bir iş için kartel kurduğu iddiaları gündemde çok ses getirmişti. Konula ilgili son gelişmeleri Brezilya’da faaliyet gösteren bir basın – yayın kuruşu kamuoyu ile paylaştı.

Siemens Avukatları Savcılarla Bir Araya Geldi! Pazarlık Başladı

O Estado de S. Paulo adlı haber organı tarafından geçilen habere göre, rüşvet davası kapsamında Siemens ile savcılar görüşmeye başladı. Mahkemenin Siemens’e kestiği cezanın 307 milyon dolar olduğu ifade edilirken, pazarlığın devam ettiği belirtildi. Tarafların anlaşma için bir araya geldiği aktarılan haberde, Siemens’i temsilen şirket avukatlarının görüşmede yer aldığı aktarıldı. Şirket avukatlarının cezayı düşürme eğiliminde olduğu, Brezilya’nı Sao Paulo eyalet savcılarının ise 307 milyon dolarlık cezada ısrar ettikleri belirtilenler arasında yer aldı.  

İhaleye Fesat Karıştırmak ve Kartelleşme Suçlaması Yöneltilmişti

Siemens yürütülen soruşturma sonunda ihaleye fesat karıştırmak ve kartel kurmakla suçlanmıştı.  İhalenin konusu ise 1998 ile 2008 yılları aralığında Paulo metro hattında kullanılmak üzere ihtiyacın karşılanması için yapılan tren ihalesi olarak açıklanmıştı. Görülen dava sonuçlanarak Siemens yüklü bir para cezasına çarptırıldı. Son durumda çıkan habere göre, Alman sanayisinin önemli ismi Siemens suçlamaları kabul etti ve 307 milyon dolarlık ceza için Sao Paulo eyalet savcılarıyla pazarlık masasına oturdu. 

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