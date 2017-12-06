Çalışanlar Sektör Değiştirdi! Yeni İşçi Arıyorlar

Türkiye'nin narenciye ihtiyacının üçte birlik bölümünün giderildiği Adana'da, narenciye hasadı hız kesmeden sürüyor. Bahçelerde hasat yapan işçiler ekmek parası kazanabilmek umuduyla yaz kış demeden çalışmalarına devam ediyor. Yaptıkları çalışmalar karşılığında günlük olarak 60.50 TL para kazanan işçiler, bu paranın 6.5 TL'lik kısmını ise işi sağlayan kişilere vererek ellerinde 54 TL para ile dönmek zorunda kalıyorlar. Durum bu şekilde olduğu için sektörde çalışan işçilerin sektörden uzaklaştığı belirtildi.

Son zamanlarda tarım sektöründe boy gösteren Suriyeli işçilerden bazılarının kamplara yerleştirilmesi dolayısıyla ve bazılarının ise Türkçe öğrenmesi dolayısıyla başka sektörlere yoğunlaştığı belirtildi. Çalışan işçi gruplarının önceden 35 kişiden oluştuğu, şimdi ise bu rakamın 15 ila 20 seviyesine düştüğü ifade edildi.

Meyve Kesim Süresi Aralık Ayına Sarktı

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan konu hakkında değerlendirmelerde bulunarak, üretim yapan kişilerin bahçede çalıştırabilmek adına işçi bulamadıklarını ve meyve hasatlarında problemler olduğunu aktardı. Narenciye hasadının ağustos ayıyla birlikte başladığını ifade eden Doğan, bahsi geçen bahçelerde Satsuma Rize cinsi mandalinaların hasat edildiğini belirtti. Meyvelerin kesim tarihlerinin kasım ayının başı ile sonu arasında olduğunu belirten Doğan, işçi sıkıntısından kaynaklı olarak meyvelerin kesiminin aralık ayına sarktığına dikkat çekti.

Suriyeli işçilerin diğer sektörlere yönelmesiyle birlikte tarım sektörünün etkilendiğini dile getiren Doğan, kamplarda hayatına devam eden Suriyelilere tarım sektöründe çalışmaları için çağrıda bulundu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na Çağrı

Suriyeli işçilerin çalıştığı dönemlerde sıkıntı oluşmadığını, bu işçilerin bir çoğunu Türkçe öğrenmesiyle başka sektörlere yöneldiklerini ve bu şekilde işçi sıkıntısının oluştuğunu belirten Doğan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yapılan çağrıyı duymasını istediğini belirtti. Bakanlığa, Sarıçam'da bulunan Suriyeli kamplarındaki kişilerinde istihdama katkı sağlaması gerektiğinin altını çizen Doğan, söz konusu yerdeki işçilerin tarıma kazandırılması gerektiğini belirtti.