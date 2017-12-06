Fortis Sinanlı Ödül Layık Görüldü

Ritz Carlton Otel'de gerçekleştirilen törende Yiğit İDK Group adına İDK Yönetim Kurulu Başkanı Bilal İdikurt ve Yiğit Group Yönetim Kurulu Başkanı Önder Yiğit, gayrimenkul sektörüne yaptıkları katkılardan dolayı sertifikalarını aldılar.

Capital ve Ekonomist Dergileri tarafından gerçekleştirilen Real Estate Stars 2017 Araştırması'nda Fortis Sinanlı iki ödülün de sahibi oldu.

Fortis Sinanlı, Mart 2019'da teslim edilecek "Yeni Kadıköy" projesi ile 2017 yılında "Avrupa'nın En İyi Karma Yaşam Projesi" Ödülü'ne de layık görülmüştü.

Fortis Sinanlı; ana arterlerin ortasında yer alan Yeni Kadıköy projesiyle şehrin merkezinde bir yaşam vadediyor. Proje, metrobüs, metro ve Avrasya Tüneli’nin yanında, Kadıköy Meydanı, Moda Mahallesi ve Bağdat Caddesi’nin kesiştiği noktada bulunuyor. Yeni Kadıköy’ün kalbi olarak kabul edilen bu proje, bölgenin en büyük üniversitelerine, hastanelerine ve Sabiha Gökçen ve Atatürk Havalimanına kolayca ulaşılabilecek yakınlıkta yer alıyor.

Fortis Sinanlı ev, ofis ve cadde mağazalarıyla karma yaşam konseptinin ayrıcalıklarını birleştiriyor. Dairelerde 1+1'den 4+1'e farklı seçenekler sunulurken, ofislerde ise 50 metrekareden 1000 metrekareye kadar alternatifler bulunuyor. Projede teslime kadar kira geliri, %1 peşinat, 60 aya kadar faizsiz vadelendirme ve İş Bankası konut kredisi desteği gibi çeşitli ödeme kolaylıkları da sağlanıyor.