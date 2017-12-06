LACIE'den Kaybolan Verilere Çözüm
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LACIE'den Kaybolan Verilere Çözüm


LACIE'den Kaybolan Verilere Çözüm
LACIE'den Kaybolan Verilere Çözüm Elif İşçi - Tarih: 2017-12-06 Saat: 13:52:15
Anasayfa Şirketler LACIE'den Kaybolan Verilere Çözüm

Lacie veri depolama çözümleri ile dikkat çekerken yeni çalışmalarında kaybolan veriyi getirmenin ücretsiz olacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz yıllarda Seagate tarafından satın alınan üst düzey depolama çözümleri üreticisi olan LaCie, ürünleriyle birlikte 2, 3 ve 5 yıllık veri kurtarma hizmetini ücretsiz sunmaya başladı.

LaCie Türkiye Yöneticisi Erhan Arslan, veriyi güvenle depolayabilmek kadar koruyabilmenin de önemine değinerek “Kaybedilen veriler kişi ve kurumların geçmişi ve geleceği için kötü sonuçlara yol açabiliyor. Taşınabilir disklerimizi suya, toza, basınca ve darbeye karşı dayanıklı şekilde üretiyor olsak da bazı öngörülemeyen kazalar yaşanabiliyor. Bu yüzden doğal afet ve mekanik arıza nedeniyle veya kazara oluşabilecek veri kayıplarına karşın ücretsiz veri kurtarma hizmeti vermeye başladık.” dedi.

Ücretsiz veri kurtarma hizmeti olan Rescue, LaCie Rugged USB-C’de 2 yıl, LaCie Rugged Thunderbolt USB-C’de 3 yıl, LaCie Desktop Thunderbolt3 ürünlerinde ise 5 yıl geçerli olacak.

İşlemler 15 Gün İçinde Tamamlanıyor!

Diski zarar gören ve verilerine ulaşamayan kullanıcılar internet üzerinden dolduracakları form ile diskin kendilerinden alınmasını sağlayacak. Veri kurtarma merkezine gönderilen diskte yer alan içerikler kurtarılabiliyorsa, ki %95 başarı oranı var, 15 iş gününde kullanıcıya ulaştırılıyor.

Her Yıl 4 Kullanıcıdan 1’i Veri Kaybı Yaşıyor!

Araştırmalara göre dünyada her yıl dört bilgisayar kullanıcısından birinin sahip olduğu dijital verinin tamamını ya da bir kısmını kaybettiğini ifade eden Arslan, bu kayıpların yüzde 29’unun kullanıcı hatalarından kaynaklandığını söyledi.

Arslan, kullanıcıların sadece yüzde 17’sinin verilerini düzenli olarak yedeklediğini de sözlerine ekledi. 

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