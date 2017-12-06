Hükümetten Kadroya Alınacak Taşeronlara İkramiye Müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bir televizyon programının canlı yayınına katılarak kamuya alınacak taşeron işçilerine yönelik hazırlanmış olan düzenlemeyle alakalı yöneltilen soruları yanıtladı.

Olağanüstü günlerden geçilen bir dönemde olunduğunu savunan Sarıeroğlu, taşeron konusunun bütün vatandaşları içine alan bir konu olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan kabine sonrası taşeron konusunun verilen ilk görev olduğunu aktaran Sarıeroğlu, çalışmada emeği geçen bütün arkadaşlarına teşekkürlerini sunduğunu iletti.

Düzenleme 4 Milyon Vatandaşı İlgilendiriyor

Çalışmaların çok fazla olduğunu ve hassasiyet içerisinde yapıldığını kaydeden Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesinin yaklaşık olarak 900 bin kişiyi ilgilendirdiğini, bu kişilerin aileleride işin içine katıldığında 4 milyon vatandaşı ilgilendiren bir konudan bahsedildiğini aktardı.

İlk aşama kapsamında 450 bin kişinin tam kadrolu olarak alınacağını belirten Sarıeroğlu, kamuda bulunan şu an 109 bin işçinin bulunduğunu ifade etti. Taşeron konusunun zor bir iş olduğunu ve bundan sonraki süreçlerinde zorlukları olduğunu belirten Sarıeroğlu, çalışan kişilerin kazandığı yıllık izinlerin ve kıdemlerin koruma altına alınacağını ifade etti.

Sarıeroğlu'ndan Taşeron İşçilerine İkramiye Müjdesi

Taşeron işçilerin mevcut maaşları ile geçiş sağlayacağını ve bu maaşlarına 52 günlük ikramiye ekleneceğinin müjdesini veren Sarıeroğlu, kadroya alınacak olan kişilerin tayin hakkında sahip olmayacağını da dile getirdi.

Çalışmanın tamamlandığını vurgulayan Sarıeroğlu, 2017 bitmeden önce bu konunun bitirileceğini ve Başbakan'ın yurt dışı ziyaretinin tamamlanmasından sonra konu hakkında son bir değerlendirme yapılacağını aktardı.

Kamuya alınan kişilerin güvenlik aşamasından geçtiğini, taşeron işçilerden kamuya alınacaklarında bu aşamadan geçeceğini belirten Sarıeroğlu, kadroya alınacak kişilerle ilgili olarak bir yaş sınırının ve eğitim şartının koyulmayacağını da sözlerine ekledi.