Konut Sektöründe Yeni Fırsat! Kamu Lojmanları Satılıyor

TBMM'de kabul edilen torba kanun ile, kamu lojmanlarının satışına ilişkin düzenlemeler yapıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda savunma hizmetlerini, güvenlik hizmetlerini, istihbarat hizmetlerini ve adalet hizmetlerini yürüten personellerin kullandığı kamu konutları hariç, kamu idareleri tarafınca kullanılan, KİT'lerin kullandığı, sermayesinin yüzde 50'lik kısmından fazlası kamuya ait ortakların mülkiyetinde bulunan kamu konutlarının ekonomiye kazandırılacağı belirtildi.

En Yüksek Teklifi Verenlere Satılacak

Bahsi geçen konutlar, oturanlar tarafından alınmadığı taktirde en yüksek fiyat teklifini sunan kişilere satılacağı ifade edilirken, bu satışlardan elde edilecek gelirlerin ise öncelik verilmek suretiyle kamu konutu yapılmasında kullanılacağı bildirildi.

Deprem riski olan alanlarda bulunan kamu konutlarının yıkılacağı ifade edilirken, söz konusu alanlara depreme dayanıklı konutlar inşa edileceği belirtildi. Maliye Bakanlığınca konuya yönelik etki analizi çerçevesinde 240 bin 398 kamu konutunun var olduğu ifade edildi.

Yapılması planlanan konut satışlarının yıllara yayılacağı belirtilirken, bu doğrultuda 2018 senesi içerisinde 3 bin civarındaki kamu konutunun değerlendirilebileceği belirtildi.

Kamu lojmanlarına yönelik yapılan düzenleme kapsamında depreme dayanıklılığı bulunmayan lojmanlara ağırlık verilmesinin ve birinci aşama çerçevesinde 500 milyon TL değerinde gelir sağlanmasının beklendiği belirtildi.

Alınan Karar Konut Sektöründeki Bazı Problemleri Giderebilir

KONUTDER Başkanı Ziya Altan Elmas ise konu hakkında değerlendirmelerde bulunarak, şehir merkezlerinde bulunan lojmanların satışlarına ilişkin alınan kararın, konut sektöründeki bazı problemleri çözebileceğine değindi.

Yapılan düzenlemeyi olumlu bir biçimde karşıladıklarına vurgu yapan Elmas, bu düzenlemenin arazi geliştirme konusundaki problemler üstünde bir miktar rahatlama sağlayabileceğini vurguladı. Elmas düzenlemenin kentsel dönüşüm açısından da olumlu olacağını belirtirken, her sene 500 bin civarında konutun dönüşüme girmesi gerektiğini sözlerine ekledi.