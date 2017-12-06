AVM Endeksleri Umut Verici Olarak Tanımlandı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Researchtarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin Ekim ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2017 Ekim döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 16,2 artış kaydederek 237 puana ulaştı.

Sektöre ait ciro endeksi, Anadolu ve İstanbul'un GLA büyüklükleri ağırlıklandırarak hesaplanmıştır.

AVM’lerde kiralanabilir alan (m²) başına düşen cirolar Ekim 2017’de İstanbul’da 1055 TL, Anadolu’da 803 TL olarak gerçekirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği 904 TL’ye yükseldi.

Diğer Alanlar* Kategorisinde Ciro Artışı

Ekim ayında, kategoriler bazında en yüksek ciro artışı diğer alanlar* kategorisinde yaşandı. Yapı market, ev tekstili, hediyelik eşya, oyuncak, sinema, kişisel bakım ve kozmetik gibi birçok kategoriyi içinde barındıran diğer alanlar* kategorisi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 18,3’lük artış kaydetti.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki teknoloji kategori ciroları yüzde 17,1, giyim kategori ciroları yüzde 17, yiyecek içecek kategori ciroları yüzde 13,1, ayakkabı kategori ciroları yüzde 11,1 ve hipermarket kategori ciroları yüzde 9,3 artış gösterdi.

Ziyaret Sayısı Endeksi

Ekim 2017 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ise ziyaret sayısı endeksinde yüzde 1’lik bir azalış olduğu ortaya çıkıyor.

AVM Endeksi Ekim 2017 sonuçlarını değerlendiren AYD Başkanı Hulusi Belgü: “Ekim ayı ile başlayan yılın son çeyreği, AVM’ler açısından alışverişin en yoğun olduğu dönem olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekleşen ciro artışında da bunu görebiliyoruz. Geçtiğimiz yılın aynı ayı ile kıyaslandığında ciro endeksi yüzde 16,2’lik artış kaydederken, Ekim ayı enflasyon oranı yüzde 11.9 ile ciro endeksinin altında seyretti. Bu durum perakendeci açısından olumlu bir hava estirmekle birlikte ciro verimlilik endeksi de hem Anadolu’da hem de İstanbul’da bu yılın Eylül ayı ile kıyaslandığında ciddi bir artış yaşandığını gösterdi. Ek olarak kategori bazında incelendiğinde en yüksek artışın diğer alanlar kategorisinde yaşanması, ziyaretçilerin AVM’leri yalnızca giyim, teknoloji ayakkabının yanı sıra mobilya, kozmetik, eğlence alışverişlerinde de yoğun bir şekilde AVM’leri tercih ettiğini ortaya koyuyor. Bu uzun vadede AVM’ler ve AVM’lerde faaliyetlerini sürdüren bu markalar için oldukça sevindirici bir durum” yorumlarında bulundu.