GMW Mimarlıktan Mimarlar Birliğine Katkı

Ali Evrenay Özveren, Dicle Demircioğlu ve Pınar İlki Emekçi liderliğinde başta havalimanları, tren istasyonları ve kurumsal yapılar olmak üzere farklı fonksiyonlarda pek çok nitelikli mimari ve iç mimari proje üreten GMW MIMARLIK, her ülkenin sadece bir mimarlık ofisi tarafından temsil edildiği Avrupa Mimarlar Birliği’nin (European Architects’ Alliance)kurucu üyelerinden biri olarak 2000 yılından bu yana aktif olarak birlik içerisinde yer alıyor. Üye ülke sayısı her geçen yıl artan Avrupa Mimarlar Birliği; Londra, İstanbul, Brüksel, Berlin, Milano, Helsinki, Dublin, Kopenhag, Amsterdam gibi Avrupa’nın önemli pek çok merkezinde yerleşik ve dünyanın çeşitli yerlerinde çok farklı projelere imza atan 20’den fazla saygın mimarlık ofisinin üyeliğinden oluşuyor.

Avrupa Mimarlar Birliği (European Architects’ Alliance), Avrupa’nın farklı ülkelerindeki mimarlık ofislerinin, karşılıklı yarar prensibine dayalı olarak bir araya gelip 2000 yılında kurdukları bir işbirliği platformu. Kuruluşundaki temel amaç, çok güçlü yerel bilginin yanında uluslararası tecrübe ve iş yapma anlayışı ile geniş bir proje yelpazesi deneyimi üzerine kurulmuş ortak bir bilgi birikimi platformu yaratmak olan birlik, bu bilgi birikiminin, birlikte ya da tekil olarak üstlenilen projelerde, müşteri odaklı çözümlerin üretilmesi amacıyla kullanılması; kurulan ortak platform üzerinden gerektiğinde toplamda 600’ü aşan çalışan sayısı ile aynı dili konuşan büyük bir ekip ile çalışma olanağının yaratılması ve bu yolla da müşterilere en hızlı ve en iyi mimarlık hizmetinin verilmesini hedefliyor.

Avrupa Mimarlar Birliği (European Architects’ Alliance) üyeleri, yılda iki kez düzenli olarak bilgi paylaşımında bulunmak ve stratejik kararlar almak üzere toplanıyor. Bunların ilki her yıl Mart ayında MIPIM organizasyonu döneminde Cannes’da yapılarak, mevcut ve potansiyel müşteriler ile de görüşmeler organize edilebilmesi hedefleniyor. Diğer toplantı ise her yıl Eylül ayında, bir mimarlık ofisinin ev sahipliğinde farklı bir ülkede gerçekleştiriliyor. Olağan gündem haricinde, ev sahibi mimarlık ofisinin belirlediği program dahilinde, toplanılan şehre özel mimari geziler yapılması da yıllar içinde gelenek haline gelmiş.

GMW MIMARLIK’ın 2007 yılında İstanbul’da ev sahipliği yaptığı Avrupa Mimarlar Birliğiyıllık toplantısı, bu yıl Helsinki’de gerçekleştirildi. Geleneksel olarak her mimarlık ofisinin son bir yılda gerçekleştirdiği çalışmalarının Pecha Kucha yöntemi ile sunulması ile başlayan bu yılki toplantının ana gündem konularından biri de hızla gelişen teknoloji ile entegrasyon ve yeni yazılım programlarına geçiş oldu.

Pek çok uluslararası projeye imza atan GMW MIMARLIK, uluslararası projelerin başarıyla yönetilebilmesi için şart olan yerel teamül ve çalışma kodlarına adaptasyonun oldukça çaba ve zaman alan bir süreç olduğunun altını çizerken, Avrupa Mimarlar Birliği sayesinde farklı ülkelerde bu bilgilere sahip ve birlikte çalışmaya alışkın oldukları yerel iş ortakları ile çok ciddi zaman kazandıklarını, ayrıca Avrupa’daki mimarlık pratiğini çok yakından takip etme şansı yakaladıklarını belirtiyor.