Kaleseramik Yeni Ödülüne Kavuştu

Yapı-Endüstri Merkezi (YEM) tarafından 1991 yılından bu yana düzenlenen “Altın Çekül Ödülleri” Türk yapı sektöründe faaliyet gösteren tüm yapı malzeme üreticisi firmalarının başvurabildiği, yapı malzemesi alanında yeni teknoloji ve ürünleri destekleyerek sektörün gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Ödüller; “Yapı Ürün Ödülü” ve “Fikir Ödülü” olarak iki kategoride değerlendiriliyor.

Altın Çekül Fikir Ödülü; katılım şartlarında belirlenen ölçütlere en uygun olan ve istenen nitelikleri en üst düzeyde taşıyan ancak bir yapıda kullanım şartı aranmayan, yapı sektörüne katkı sağlayan, geliştirilmeye açık, yenilikçi ve sürdürülebilir nitelikler taşıyan özgün fikir ve ürünlere veriliyor.

Kale Yapı Köpüğü’ne ‘Fikir Ödülü’

Ar-Ge ve inovasyona yaptığı yatırımlarla sektörün lokomotifi olan Kaleseramik, 73 yılında başlayarak günümüze kadar gelen sistematik araştırma ve geliştirme çalışmaları ile bugün sahip olduğu Ar-Ge’nin temellerini atarak, yenilikçi ürünler geliştirilmeye devam ediyor. Kale Yapı Köpüğü de bunlardan sadece bir tanesidir.

Kale Yapı Köpüğü; kil kökenli hammadde ve farklı üretim süreçleri sonucunda oluşan atık malzemelerin kimyasallarla reaksiyona sokulması ile elde edilen, hafif, işlenebilir bir inorganik yapı malzemesidir.

Altın Çekül “Yapı Ürün Ödülü” ve “Fikir Ödülü” 2017 Jüri Toplantısı’nda sunulan bilgiler ışında değerlendirmede bulunan Jüri, Kale Yapı Köpüğü hakkında “Ürün olumlu fiziksel ve mekanik özellikler göstermektedir. Üretim sırasında pişirme gerektirmeyen, yalın üretim sürecine sahip ürünün, dış cephelerde, iç bölmelerde ve zeminde, destek, dolgu ve yalıtım malzemesi olarak, tek başına veya kompozit halde kullanılması ön görülmektedir. Ürünün yerel hammadde kullanımında gerek geri dönüşümlü gerek atık malzemenin değerlendirilmesi ve üretim işlemlerinde benzeri ürünlere göre daha az enerji kullanılıyor oluşu olumlu bulunmuştur” ifadelerine yer verdi.

Ürünün araştırma çalışmaları sürdürülerek ve akredite kurumlarda testleri yapılarak, ulusal ve uluslararası alanda onay belgeleri tamamlanarak, ticarileşmeye ve geliştirmeye açık olduğu ortak görüşünde buluşan Jüri üyeleri “KALE YAPI KÖPÜĞÜ” yapı ürününe 2017 ALTIN ÇEKÜL FİKİR ÖDÜLÜ’nü değer gördü.