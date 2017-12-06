Kırılmaz Camlar İçin Bakanlığa Şikayet Yağdı!
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Kırılmaz Camlar İçin Bakanlığa Şikayet Yağdı!


Kırılmaz Camlar İçin Bakanlığa Şikayet Yağdı!
Kırılmaz Camlar İçin Bakanlığa Şikayet Yağdı! Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-06 Saat: 14:32:43
Anasayfa Eko Gündem Kırılmaz Camlar İçin Bakanlığa Şikayet Yağdı!

Piyasalardaki kırılmaz cam ürünleri yüzünden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili birimine şikayet yağdı. Bakanlık gelen şikayetler üzerine harekete geçti.

Telefonların ekranları için "kırılmaz cam" adı altında satılan ürünler sebebiyle, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne adeta şikayet yağdı. Piyasalarda 10 TL'den fiyatlarla satılmaya başlayan ve fiyatları 100 TL'ye kadar ulaşan kırılmaz camların kırıldığını ve bu sebeple mağdur olduklarını, telefon ekranlarını yaptırabilmek adına 200 TL ila 800 TL arasında para harcadıklarını dile getiren vatandaşlar konu hakkındaki şikayetlerini dile getirdi. 

Gelen şikayetlerin çoğalmasıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'da harekete geçti. Baskınlar gerçekleştiren bakanlık, bu baskınların ilkini Ankara'da gerçekleştirdi. Toplanan ürünlerden alınan numuneler test edilebilmek amacıyla laboratuvarlara gönderildi. 

Baskınlar Bütün İllerde Yapılacak

Bakanlık ilkini gerçekleştirdiği denetimlerin Türkiye genelinde bütün illerde yapılacağını belirtirken, çıkan test sonuçlarına göre ürünlerin toplatılması için çalışmalar başlatılacağı duyuruldu. Ürünlerin sonuçlar doğrultusunda ithalatının ve üretiminin yasaklanabileceği ifade edilirken, bakanlık yetkilileri ise vatandaşları uyararak, cep telefonlarını kayıt altında olan işletmelere kaplatmaları gerektiğini ve yapılan işlemin maliyetiyle ilgili fişin alınarak saklanması gerektiğini vurguladı. 

Bakanlık yetkilileri açıklamalarında deterjanlar, mobilyalar, kırtasiye ürünleri, tekstil ürünleri, cep telefonu ürünleri gibi bir çok üründe senelik olarak ya da gelen şikayetler doğrultusunda denetim yapıldığını aktardı. 

1 Ocak 2018'den İtibaren İthalat Aşamasınada Denetim Geliyor

Kılıfların, ekran koruyucuların ve bir çok cep telefonu aksesuarlarının hem iç piyasadaki durumunun hem de ithalat aşamasındaki durumunun denetlendiğini ifade eden yetkililer, cep telefonu aksesuarlarının yakın bir zaman dilimi içerisinde GBT-İRİS sistemine eklendiğini belirttiler. Bu sistem ile 1 Ocak'tan itibaren sadece iç piyasada değil, ürünlerin ithalat aşamasında da denetleneceğini ifade eden yetkililer, uygun görülmesi durumunda ürünler için üreticilere idari para cezası kesilebildiğini ve ürünlerin toplanarak imha edilebildiğini belirttiler. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kırılmaz Cam Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Türkiye
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