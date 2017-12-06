Su Elçileri Projesinde Sona Gelindi

ANKARA – Çevre ve su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğini sağlamak konusunda toplumdaki farkındalığı artırmak amacıyla yürütülmekte olan ve Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi”nin tamamlanmasını takiben kapanışı geniş katılımlı bir tören ile yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşme makamı olduğu; Millî Eğitim Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve TRT’nin faydalanıcı oldukları projenin kapanışına Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Dağdeviren, TRT Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Yürekli, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Müsteşar François Begeot, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Orhan Erdem katıldı.

Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Dağdeviren yaptığı konuşmada, proje kapsamında gerçekleştirilen çizgi film, bilgisayar, kutu oyunları, GençSEM çalışmalarının projenin amaçladığı farkındalığın artırılmasında çok başarılı olduğunu ifade etti. Dağdeviren “Bu proje ile geleceğin teminatı olan çocuklarımızın suyun önemini kavrayarak emin adımlarla geleceğe güvenle bakmamızı sağlayacaklarını düşünüyorum. Kurumsal anlamda da bu projeye ve devamı olacak projelere katkımız devam edecektir” dedi.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Yürekli ise “TRT olarak projenin içinde bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Devlet kurumlarının bir araya gelerek bu kadar anlamlı bir projeye imza atması ayrıca mutluluk verici. Projenin devamına da katkı vereceğimizi vurgulamak isterim. Önümüzdeki 23 Nisan etkinliğimizin de ana temasını su ve Su Elçileri olarak belirlemeyi planlıyoruz. Bunun da ayrıca bu proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz farkındalık çalışmalarına katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Müsteşar François Begeot, projenin geleceğe sağladığı katkı sebebiyle önemli olduğunun altını çizdi. Projenin çocuklar, gençler ile farkındalık yaratmak olmak üzere iki önemli unsuru içerdiğini belirtti. “Su olmayınca hayat da yok, temiz hava olmadan da yaşayacağımız zorluklar ortada. Gelecek için bugün mümkün olan çabayı göstererek tedbirler almalıyız. Bunun için de tüm toplumlar ortak hareket etmeli. Bunun yanı sıra bireysel olarak da sorumluluklarımız var. Hepimizin çevre üzerinde bir su ayak izimiz var bunu da unutmamalıyız. Herkes bu bilinçle çalışırsa işte o zaman bir fark yaratabiliriz, çünkü tüm hayatımız suya bağlı” dedi. Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye çevre konusunda desteklemeye devam edeceğini de sözlerini de ekledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan “1900’lü yıllardan bugüne kadar dünya nüfusu 5 kat arttı” dedi. Nüfus artışına bağlı olarak refah seviyesinin de artmasıyla suyun tüketimi başta olmak üzere dünya üzerinde artan tüketim seviyesine de dikkat çeken Ceylan, “Geleceği şimdiden düşünmek, tedbirler almak zorundayız. Ülkemiz olarak çevreyi önemsiyor bu kapsamda önce çocuklar ve gençler sonrasında ise tüm toplumda su tüketiminde farkındalığı artırmayı amaçlayan bu proje başarılı bir şekilde hayata geçirilmiştir” dedi.

Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Orhan Erdem “Suyun hem ülkemiz hem coğrafyamız için öneminin farkındayız, çevre bilincini her kademede yaratmaya, anlatmaya çalışıyoruz” dedi. Bireylere çok küçük yaşlardan itibaren çevre bilinci kazandırılması gerektiğini ve bu eğitimin ailede başlayıp okulda devam ettiğinin altını çizdi. Bu bilincin geliştirilmesi için başta öğretmenler olmak üzere öğrencilere de gerekli eğitimin verildiğini söyleyen Erdem proje kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı’nın 19 il 114 okulda pilot uygulamalarının başarı ile devam ettiğini vurguladı.

Projenin kapanış merasiminde resim, afiş (poster), hikâye alanlarını kapsayan dokuz kategoride “Su Elçileriyiz Suyun Bekçileriyiz” yarışmasında dereceye giren ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ödülleri verildi.

Kapanışa ayrıca proje boyunca 1. ve 2. Genç Su Elçileri Meclisi’nde görev yapan ve Avrupa Birliği ülkelerindeki su ve çevre konularında ilgili kurumların çalışma prensiplerini ve işleyişlerini öğrenebilmeleri, çalışmaları yakından takip edebilmeleri ve yapacakları çalışmalar için deneyim kazanmaları için Fransa ve Belçika’ya çalışma ziyareti gerçekleştiren Genç Su Elçileri Meclisi üyeleri de katıldı.

“Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi” kapsamında 10 aylık maratonda proje kapsamında hedeflenen tüm sonuçlara ulaşıldı: