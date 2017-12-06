Türk Telekom'dan 5 Yeni Yatırım Geliyor

Türk Telekom yeni yapacağı beş yatırım için kolları sıvadı. Kısa süre sonra açıklanması beklenilen yatırımların yanı sıra Türk Telekom'un iştiraklerini halka arz etme planı olduğu da belirtildi.

Türk Telekom'un CEO'su olan Paul Doany, açıklamalarda bulunarak enerji sektöründe ve sağlık sektöründe risk sermayesi yatırımları gerçekleştireceklerini belirtti. Şirketten, kısa bir süre sonra beş adet risk sermayesi yatırımının açıklanacağını ifade eden Doany, bahsi geçen şirketlerdeki hisse oranlarının ise yüzde 25 ila yüzde 30 arasında olacağının altını çizdi.

Döviz piyasasındaki ki hareketlilikle alakalı olarak yorumlar yapan Doany, en büyük zorluklarının döviz kurları olduğuna değinerek, hissedar probleminin çözülmesi halinde bu konuyu da ele alacaklarını iletti.

Türk Telekom Verimli Borçlanmaya Giden Bir Şirket

Türk Telekom'un verimli bir biçimde borçlanmaya giden bir şirket olduğunu belirten Doany, şirketin fazla borçlanan bir yapısı olmadığını dile getirdi. Doany, şirketin Net borç/FAVÖK oranının 1.96 seviyesinde olduğunu ve bu seviyenin ise bahsi geçen konunun bir göstergesi olduğuna değindi.

Şirketin yüzde 55 oranındaki payına ilişkin açıklamalarda bulunan Doany, hisseyi alan kişinin yardım edebilmek için öncelikli olarak gelir büyümesi sağlayacak beş senelik büyüme planını ortaya koyması gerektiğini belirten Doany, hisseleri alanın mutlu olacağını savundu.

Hisseleri Alan Kişiye Dönüş 1-2 Yılda Gerçekleşecek

Söz konusu hisselerin alımını yapan kişiye bir iki sene içerisinde dönüşün olacağını aktaran Doany, şirkete yatırım yapanların bir sene içinde yüksek değer elde edebileceğini aktardı. Geçmişte yapılan yatırımların, bugünlerde geri dönüşlerini aldıklarını aktaran Doany, Türk Telekom'un hisseleri için analistlerin yatırımcılara yaptığı önerilerin geçtiğimiz sene yüzde 45 oranında olduğunu, bu sene ise bu oranın yüzde 65 seviyesine yükseldiğini belirtti.