İnşaatçılardan Yeterlilik Düzenlemesi İsteği
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İnşaatçılardan Yeterlilik Düzenlemesi İsteği


İnşaatçılardan Yeterlilik Düzenlemesi İsteği
İnşaatçılardan Yeterlilik Düzenlemesi İsteği Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-06 Saat: 15:36:24
Anasayfa Emlak İnşaatçılardan Yeterlilik Düzenlemesi İsteği

İnşaatçılar yeterlilik düzenlemesinin getirilmesi adına bakanlıklara rapor sunacak.

Gayrimenkul sektörünün öncü temsilcileri, sektör içerisindeki kalıcılığı sağlamak ve kaliteyi koruyabilmek amacıyla yeterlilik düzenlemesinin gelmesini istiyor. İnşaatçılar bahsi geçen konu hakkında ilgili bakanlıklara rapor sunmaya hazırlanırken, DAP Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ise konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Sektörde Çok Fazla Giriş-Çıkış Var

Yılmaz açıklamalarında sektör içerisinde fazlaca giriş ve çıkışın olduğunu belirterek, kalıcı olmak isteyen kişilerin bu işe girmesi gerektiğini, sektör hakkında bilgisi bulunmayan kişilerin ise sektör dinamiklerinde bozulmaya yol açtığını dile getirdi. Sektöre girecek olan firmaların bazı yeterlilikleri yerine getirmesi gerektiğini belirten Yılmaz, Türkiye genelinde 7.5 milyon konutun dönüştürülebilmesi gibi bir hedefin var olduğunu aktardı. 

Bahsi geçen konu hakkında hedef miktarın dönüştürülebilmesi adına gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasının şart olduğunu dile getiren Yılmaz, aksi halde çok fazla yol kazasına uğrayacaklarını belirtti. 

Konut Sektöründe Yüzde 7-8 Büyüme Oranı

Konut sektörünün 2017 senesi sonunda yüzde 7 ila yüzde 8 arasında bir büyüme gerçekleştireceğini ve toplam 1.4 milyon satış rakamına ulaşacağına değinen Yılmaz, 2017 senesinin rekor yılı olacağını savundu.

Yapılan çadır kampanyaları ile rekor seviyede rakamların görüldüğüne değinen Yılmaz, cirolarının 2017 senesinin 11'inci ayı baz alındığında 1 milyar 20 milyon TL seviyesine geldiğini aktardı. 2017 senesini 1.1 milyar TL seviyesinde ciroyla tamamlayacaklarını iddia eden Yılmaz, 2018 senesine ilişkin planlarını da paylaştı. 

En Az 3 Proje Yolda

Önümüzdeki senede DAP Yapı'nın beklentisinin daha fazla istihdam ile yeni yatırımlar olduğunu dile getiren Yılmaz, İzmir'de ilerleyen günlerde en az üç projenin  daha amaçlandığını aktardı. Öte yandan Yılmaz yeni proje çalışmalarının da hız kesmeden sürdürüldüğünü ifade etti. 

Gayrimenkul Sektörü Yeterlilik Düzenlemesi İnşaatçılar DAP Holding DAP Yapı
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