Gayrimenkul Devleri Buluştu, Sektör Gözden Geçiriliyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle sektörün liderleri bir araya geldi. Sektörün devlerini bir araya getiren RE360 etkinliğine dün start verildi. Bugün de devam edecek organizasyona 500’ü aşan üst sınıf yönetici iştirak etti.

Gayrimenkulün Büyük Buluşması RE360 olarak anılan program, Four Seasons Hotel İstanbul Boshorus’ta gerçekleştiriliyor. Organizasyonda sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın imzası da yok. Emlak Konut ve TOKİ’nin yanı sıra bir çok kamu kuruluşu da bu organizasyonu destekliyor. Organizasyon kamu kurumlarının yanında özel sektör, ulusal ve uluslararası mesleki toplum kuruluşlarının da desteğini aldı.

Organizasyon Daha da İleriye Taşınacak!

Organizasyona ev sahipliği yapanlar Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş ve şirketin genel müdürü olan Yomca Aközer’di. Organizasyona verilen destek için teşekkür eden Alkaş, yakın bir zamanda uluslararası platforma taşınacak bu devasa buluşmanın hem sektör hem de tüketici için ortak fayda sağlayacağını belirtti. Alkaş ayrıca bu organizasyonun yeni iş birliklerinin önünü açacağına da inandığını da ekledi. Genel Müdür Yonca Aközer ise söz konusu sektörün bir araya getirilerek ortak akıl oluşturmayı amaçladıklarını ayrıca bir diğer amaçlarının sektörün paydaşlarıyla gayrimenkulü daha da ileriye taşımak istediklerine, vizyon gelişmek istedikleri ve tüm bunların yanında dünya trendlerinden haberdar olmak ve sektördeki bütün resmi görebilmek gibi amaçlarının bulunduğuna dikkat çekti.

Gayrimenkul ile toplum arasındaki ilişkinin de değerlendirildiği organizasyonda, tüketicilerin gayrimenkul alırken en çok dikkat ettiği şeylerden birinin kolay ulaşım olduğu söylendi. Yani tüketicilerin en çok aradığı özellik %45 ile kolay ulaşım oluyor.