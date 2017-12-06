Gayrimenkul Devleri Buluştu, Sektör Gözden Geçiriliyor!
Advert Advert Advert


Gayrimenkul Devleri Buluştu, Sektör Gözden Geçiriliyor!


Gayrimenkul Devleri Buluştu, Sektör Gözden Geçiriliyor!
Gayrimenkul Devleri Buluştu, Sektör Gözden Geçiriliyor! Seda Polat - Tarih: 2017-12-06 Saat: 16:40:08
Anasayfa Eko Gündem Gayrimenkul Devleri Buluştu, Sektör Gözden Geçiriliyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle sektörün liderleri bir araya geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle sektörün liderleri bir araya geldi. Sektörün devlerini bir araya getiren RE360 etkinliğine dün start verildi. Bugün de devam edecek organizasyona 500’ü aşan üst sınıf yönetici iştirak etti.

Gayrimenkulün Büyük Buluşması RE360 olarak anılan program, Four Seasons Hotel İstanbul Boshorus’ta gerçekleştiriliyor. Organizasyonda sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın imzası da yok. Emlak Konut ve TOKİ’nin yanı sıra bir çok kamu kuruluşu da bu organizasyonu destekliyor. Organizasyon kamu kurumlarının yanında özel sektör, ulusal ve uluslararası mesleki toplum kuruluşlarının da desteğini aldı.

Organizasyon Daha da İleriye Taşınacak!

Organizasyona ev sahipliği yapanlar Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş ve şirketin genel müdürü olan Yomca Aközer’di. Organizasyona verilen destek için teşekkür eden Alkaş, yakın bir zamanda uluslararası platforma taşınacak bu devasa buluşmanın hem sektör hem de tüketici için ortak fayda sağlayacağını belirtti. Alkaş ayrıca bu organizasyonun yeni iş birliklerinin önünü açacağına da inandığını da ekledi. Genel Müdür Yonca Aközer ise söz konusu sektörün bir araya getirilerek ortak akıl oluşturmayı amaçladıklarını ayrıca bir diğer amaçlarının sektörün paydaşlarıyla gayrimenkulü daha da ileriye taşımak istediklerine, vizyon gelişmek istedikleri ve tüm bunların yanında dünya trendlerinden haberdar olmak ve sektördeki bütün resmi görebilmek gibi amaçlarının bulunduğuna dikkat çekti.

Gayrimenkul ile toplum arasındaki ilişkinin de değerlendirildiği organizasyonda, tüketicilerin gayrimenkul alırken en çok dikkat ettiği şeylerden birinin kolay ulaşım olduğu söylendi. Yani tüketicilerin en çok aradığı özellik %45 ile kolay ulaşım oluyor.

RE360 gayrimenkulün büyük buluşması gayrimenkul sektörü
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek