Türkiye Fırsatlar Ülkesi!

Başbakan Binali Yıldırım Koreli firmalara seslendi. Yıldırım, 7 milyar dolarlık ticaret hacminin yetersiz olduğunu, bunun 10-15 milyar dolara çıkarılabileceğini söyledi.

Koreli firmalarının Türkiye’ye gösterdikleri ilgiden dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Başbakan Yıldırım, Kore-Türkiye işbirliğiyle bazı projelerin gerçekleştirildiğini belirtirken, bazı firmaların karar vermemiş olduğunu, bu firmalar içind e Türkiye’nin büyük fırsatlar sunduğunu belirtti.

Seul’de Kore iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen Yıldırım, Türkiye ile Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. Yıla geldiğini belirtti. Yıldırım bu dönemden sonra Türkiye ile Kore arasındaki ilişkinin stratejik ortaklığa dönüşeceği umudu olduğundan da bahsetti. Yıldırım, bu şekilde her iki ülkenin de refahı ve geleceği için büyük işlere, büyük projeler imza atılmış olacağının altını çizdi.

Güçler Birleşsin, Ticaret Hacmi Artsın!

Kore’nin bir mucizeyi gerçekleştirdiğini söyleyen Yıldırım, OECD ülkeleri arasında en yüksek büyüme oranına sahip olan ülkenin Türkiye olduğunu da belirtti.

Büyümenin yüksek olmasının anlamını da açıklayan Yıldırım, bir ülkenin büyüme göstermesinin o ülkede iş fırsatlarının olması ve iş fırsatlarının artıyor olması anlamına geldiğini söyledi. Yıldırım iki ülke arasındaki ticaret hacminin 7 milyar dolar olduğunu ve bu rakamın az olduğunu da söyledi. Yıldırım iki ülke arasındaki ticaret hacminin kolaylıkla 10-15 milyar dolara çıkacağını belirtti.

Son yıllarda Türkiye’de gerçekleştirilen dev yatırımlarının projelerinde Koreli firmaların olduğunu da söyleyen Yıldırım, Türkiye’de her imkanın mevcut olduğu mesajını da verdi.

Türkiye’de 326 Koreli şirketin bulunduğunu söyleyen Yıldırım, bu şirketlerin milyonlarca yatrıımı olduğundan, bu yatırımların da devam etmesini umduğundan bahsetti.