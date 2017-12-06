Youtube 10 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacak!
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Youtube 10 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacak!


Youtube 10 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacak!
Youtube 10 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacak! Seda Polat - Tarih: 2017-12-06 Saat: 17:22:16
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Uygunsuz videoların engellenmesi için YouTube kadrosuna tam 10 bin çalışan ekleyecek.

Uygunsuz videoların engellenmesi için YouTube kadrosuna tam 10 bin çalışan ekleyecek. Politikaları gereği uygunsuz videoları engelleyen YouTube bu videoların engellenmesi için yeni eleman arayışına girdi.

Sitenin Üst Yöneticisi Susan Wojcicki konu ile ilgili açıklamada bulundu. Wojcicki, bazı kötü aktörlerin, Google’ın sahipliğindeki hizmeti manipüle etmek, yanlış bilgilendirmek, rahatsızlık ve hatta zarar vermek için kötüye kullandığını belirtti.

Bu problemle baş etmeye çalıştıklarını söyleyen Yönetici, bir yıl içinde bu sorunların çözümü ile uğraşacak tam 10 bin kişinin göreve alınacağını belirtti. Bbunun yanında Wojcicki, sitenin çocuklara zarar veren veya nefret söylemi içeren sorunlu yorumları ve videoları da işaretleyecek bir teknolojiyi kullanacağını da söyledi.

YouTube şu anda bu teknolojiyi şiddet içeren aşırılıkçı videoları kaldırmak için kullanıyor.

En Fazla Ziyaret Edilen Site Olmuştu!

Geçtiğimiz günlerde yaptığımız haberde YouTube’un en fazla ziyaret edilen site olduğunu da söylemiştik. İnstagram, Twitter ve Facebook gibi sitelerden daha fazla kullanıcının tıkladığı sitedeki kötü amaçlı videolar, diğer sosyal medya sitelerininkinden çok daha hızlı yayılır.

Diğer sosyal medya sitelerini neredeyse kullanım olarak ikiye katlayan Youtube kötü videolar konusunda yeni bir istihdam hacmi yarattı. Kötü amaçlı videoları ve yorumları kaldırmak için mevcut istihdam sayılarına tam 10 bin kişinin daha ekleneceği müjdesini verdi.

Yeni işe alınacak 10 bin kişinin çalışma amacı sitedeki zararlı içerikleri tespit etmek olacak. 10 bin kişi hep bir elden sorunlu videoları veya yorumları tespit ederek bunların kaldırılmasını sağlayacak.

youtube
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