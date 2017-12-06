Faizsiz Borç Para Miktarı Arttı! BİK’ten Açıklama Geldi!

Basın İlan Kurumu yeni bir açıklamada bulundu. Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında, basında bedenen veya fikren çalışanlara verilen faizsiz borç para miktarı arttırıldı. Bu miktar önceleri 4 bin 200 iken artık 4 bin 800 oldu. konu ile ilgili karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

24 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşen toplantıda böyle bir fikir sunuldu. Basında Fikren veya Bedenen Çalışanlara Yönelik Kurur Kararı olarak anılan kararlarda değişikliğe gidilmesi gerektiğine dair teklif verildi. Bu teklif de oy birliği ile kabul edildi.

En Son 2011 Yılında Zam Yapılmıştı!

En son 2011 yılında bir değişiklik yapılmış ve bu söz konusu miktar 4200 olarak belirlenmişti. Kasım ayında gerçekleştirilen toplantıda bu miktara 600 lira eklenerek 4800’e yükseltildi.

Çalışamaz durumundaki basın mensuplarına yılda bir kereye mahsus olarak verilen 4 bin lira tutarındaki muhtaçlık yardımına ilişkim madde kapsamında da değişikliğe gidildi. Çalışırken meydana gelen deprem, yangın, sel gibi afetlerden etkilenen basın mensupları da bu kapsama dahil edildi.

Karar bugün Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

Konu ile ilgili BİK’in Genel Müdürü Yakup Karaca mikrofonlara konuştu. BİK’in kurulduğu günden bu yana Türk basının ve basın çalışanlarının yanında olduğunu söyleyen Karaca, desteklerinin her yıl artarak devam ettiğini söyledi. Bir süredir söz konusu paranın arttırılması yönünde çalışmalar sürdürüldüğünü söyleyen Karaca, en son 2011 yılında yapılan değişikle söz konusu miktarın 4200 olduğunu söyledi. Bu yıl eklenen 600 lira ile de miktarın 4800 olduğuna dikkat çekti.