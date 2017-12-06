Bir Yatırım Daha Bitti! Cankurtaran Geçidi Hizmete Açılıyor!

Ulaştırma Bakanı yeni bir açıklamada bulundu. Karadeniz Bölgesi’ni Doğu Anadolu Bölgesi üzerinden İran’a bağlamak için yapılan Artvin-Rize-Ardahan kara yoluna inşa edilen geçit, Cankurtaran Geçidi bu aydan itibaren kullanıma açılacak.

Cankurtaran Geçidi tünelinin yapımı halen devam ediyor. Ulaştırma Bakanı, Cankurtaran Geçidi’nin yapımında sona gelindiğini belirterek 5900 metre uzunluğundaki tünelin bu ay hizmete açılacağını belirtti.

Cankurtaran Geçidi’nin yapımının uzamasına da değinen Bakan, geçidin yapımının uzamasına sebep olarak yapımı devam eden viyadüğü gösterdi.

Gecikti Ancak Firmalardan Kaynaklandı!

Cankurtaran Geçidi’ndeki çalışmaları bitirdiklerini söyleyen Bakan, tünelin devamındaki viyadük bağlantısı sebebiyle eksikleri olduğunu bu yüzden de hizmete açılamadığını söyledi. Viyadüğün yapımını üstlenen firmaların mahkemeye gittiğini söyleyen Bakan, bu mahkeme işlerinden dolayı sürecin uzadığını belirtti. Rize-Artvin-Ardahan-Kars arası güzergahın kısalabilmesi için bunun yanında da Hopa’ya daha kolay erişim sağlanabilmesi için Cankurtaran’ı bu yıl hizmete açmak istediklerini söyleyen Bakan, bu sebeple de hat üzerinden de geçişlerin sağlanabilmesini istediklerini belirtti.

İki bölge arasındaki coğrafi şartlara da değinen Bakan, bu iki bölge arasında yol vermeyen geçitler ve çok zor coğrafi şartların bulunduğuna dikkat çekti. Tüneli kullanacak olanların söz konusu sıkıntıları yaşamadan, güçlük çekmeden istedikleri yere ulaşacaklarını belirtti. Tüneli bu ay hizmete açacaklarını da ekledi.

Karadeniz Bölgesi’nde ulaşımda yaşanan sıkıntıları yok edecek tünel, bununla birlikte Karadeniz’i Orta Doğu’ya bağlayan en önemli hat olacak.

Söz konusu tünelin yapımına 2010 yılında başlanmıştı. Ancak mahkeme süreci olunca yatırım bu zamana kadar bekletildi.