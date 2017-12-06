Bir Yatırım Daha Bitti! Cankurtaran Geçidi Hizmete Açılıyor!
Advert Advert Advert


Bir Yatırım Daha Bitti! Cankurtaran Geçidi Hizmete Açılıyor!


Bir Yatırım Daha Bitti! Cankurtaran Geçidi Hizmete Açılıyor!
Bir Yatırım Daha Bitti! Cankurtaran Geçidi Hizmete Açılıyor! Seda Polat - Tarih: 2017-12-06 Saat: 17:54:34
Anasayfa Yatırım Bir Yatırım Daha Bitti! Cankurtaran Geçidi Hizmete Açılıyor!

Karadeniz Bölgesi’ni Doğu Anadolu Bölgesi üzerinden İran’a bağlamak için yapılan Artvin-Rize-Ardahan kara yoluna inşa edilen geçit, Cankurtaran Geçidi bu aydan itibaren kullanıma açılacak.

Ulaştırma Bakanı yeni bir açıklamada bulundu. Karadeniz Bölgesi’ni Doğu Anadolu Bölgesi üzerinden İran’a bağlamak için yapılan Artvin-Rize-Ardahan kara yoluna inşa edilen geçit, Cankurtaran Geçidi bu aydan itibaren kullanıma açılacak.

Cankurtaran Geçidi tünelinin yapımı halen devam ediyor. Ulaştırma Bakanı, Cankurtaran Geçidi’nin yapımında sona gelindiğini belirterek 5900 metre uzunluğundaki tünelin bu ay hizmete açılacağını belirtti.

Cankurtaran Geçidi’nin yapımının uzamasına da değinen Bakan, geçidin yapımının uzamasına sebep olarak yapımı devam eden viyadüğü gösterdi.

Gecikti Ancak Firmalardan Kaynaklandı!

Cankurtaran Geçidi’ndeki çalışmaları bitirdiklerini söyleyen Bakan, tünelin devamındaki viyadük bağlantısı sebebiyle eksikleri olduğunu bu yüzden de hizmete açılamadığını söyledi. Viyadüğün yapımını üstlenen firmaların mahkemeye gittiğini söyleyen Bakan, bu mahkeme işlerinden dolayı sürecin uzadığını belirtti. Rize-Artvin-Ardahan-Kars arası güzergahın kısalabilmesi için bunun yanında da Hopa’ya daha kolay erişim sağlanabilmesi için Cankurtaran’ı bu yıl hizmete açmak istediklerini söyleyen Bakan, bu sebeple de hat üzerinden de geçişlerin sağlanabilmesini istediklerini belirtti.

İki bölge arasındaki coğrafi şartlara da değinen Bakan, bu iki bölge arasında yol vermeyen geçitler ve çok zor coğrafi şartların bulunduğuna dikkat çekti. Tüneli kullanacak olanların söz konusu sıkıntıları yaşamadan, güçlük çekmeden istedikleri yere ulaşacaklarını belirtti. Tüneli bu ay hizmete açacaklarını da ekledi.

Karadeniz Bölgesi’nde ulaşımda yaşanan sıkıntıları yok edecek tünel, bununla birlikte Karadeniz’i Orta Doğu’ya bağlayan en önemli hat olacak.

Söz konusu tünelin yapımına 2010 yılında başlanmıştı. Ancak mahkeme süreci olunca yatırım bu zamana kadar bekletildi. 

cankurtaran cankurtaran tüneli cankurtaran geçidi
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek