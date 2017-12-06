Maliye Bakanlığı’ndan Asgari Ücret Hakkında Karar Geldi!

Yılın özellikle son aylarında eklenen vergiler ile asgari ücret 1404 liranın altına düştü. Bu düşüşün telafisi sebebiyle konu ile ilgili bir tebliğ yayınlandı. Söz konusu tutar çalışanlara ayrıcalık sağlanması için verilen asgari geçim indirimine ilave edilecek.

Asgari ücretliler sene sonuna doğru ikinci vergi dilimine girdi. Bu sebeple de net maaş 1404 liranın altına geriledi. Maliye Bakanlığı ise bu olumsuzluğun önüne Asgari Geçim İndirimi ile geçileceğini açıkladı.

Maliye Bakanlığı, net ücretlerin 1404 TL ile bu miktarın altına düşmesi arasındaki farkın ilave asgari geçim indirimi aracılığıyla telafisine yönelik olarak yapılan yasal düzenlemeyi uygulamanın esasını belirledi.

Aradaki Fark İade!

Resmi Gazete’de bugün yayınlanarak yürürlüğe giren gelir vergisi genel tebliğine göre, uygulanacak olan karar yalnızca kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere verilecek. Asgari geçim indirimi ile net ücret arasındaki fark 2017 Ocak ayına göre hesaplanacak. Bu sebeple 2017 Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin asgari geçim indirimine ayrıca eksik olan miktar ilave edilecek.

Asgari geçim bir bireyin kendini ve ailesini geçindirmek için gerekli olan miktar anlamına geliyor. Asgari ücret alan kişiler ise verdikleri vergileri devlet tarafından geri alıyor. Bu da devletin adaleti sağlama yöntemleri arasında sayılıyor.

Asgari geçim indirimi 2017 Ocak ayı itibariyle 1404 lira olarak hesaplanmıştı. Ancak yıl sonuna doğru gelen zamlar ne yazık ki bu miktarın azalmasına neden oldu. Bu sebeple de Maliye Bakanlığı düzenleme yaparak kişilere aradaki farkı tekrar iade edecek.