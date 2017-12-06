Yerli Otomobil Projesi İçin Örnek Alınabilecek Elektrikli Otomobil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çağrısına yanıt veren 5 büyük firmanın girişimlerine başladığı Türkiye'nin Otomobili için ABD bir teklif yaptı. 3 sene önce Tesla’ya rakip amaçlı kurulan ve adını aynı biçimde dünya çapında ünlü bir bilim adamından alan merkezi California’da bulunan Faraday Future, elektrikli otomobili ilk defa kendini tanıttı.

Çinli milyarder Jia Yueting’in en fazla paya sahip yatırımcı olduğu bu Amerikalı firma günümüze kadar 1 milyar dolara yaklaşan yatırımları ve geliştirdiği FF91 modeliyle gündemde olmasına karşın finansal sorunlar sebebiyle şimdiye kadar üretime başlamadı. Çoğunluklu olarak mühendis ve tasarımcıların oluşturduğu ve 500 kişinin çalıştığı Los Angeles Gardena’da bulunan genel merkezinin tanıtıldığı Faraday Future, 5 büyük şirket tarafından yapılacak “Türkiye’nin Yerli Otomobil” projesi için önemli bir örnek.

Küçük Bir Yatırımla Gizli Bilgilere Ulaşılabilir

Faraday Future’nin geçtiğimiz sene Mercedes Amerika’dan şirkete geçiş yapan üst düzey yönetici konumundaki Türk mühendis Özcan İnci, şirkete yapılan ziyaret esnasında yerli otomobil hakkında görüşlerini belirtti. Türkiye ve ülke ekonomisinin geleceği adına en yakın zamanda kendi otomobilini üretmeye ihtiyacının olduğuna değinen İnci, daha iyi bir çözümün bulunmadığını, yerli otomobil projesinin başarılı olmasının gerektiğini anlattı. Bu projenin tarihi ve sosyal sorumluluk adına çok önemli olduğunu belirtti. Türkiye’nin kendi otomobilini üretmesi için çok başarılı bir momentumun kazanıldığını ifade eden İnci, başarıya ulaşmanın yolunun doğru mantalitedir ve vizyondan geçtiğini dile getirdi. Teknolojinin kolaylıkla satın alınacağını belirten İnci, günümüzde yatırımcı 5 büyük şirketin “Faraday Future”a 500 bin veya 100 bin dolar değerindeki yatırımıyla dahi tüm gizli bilgilere ulaşabileceğini bildirdi. Yatırımcılara karşı şirketin sorumlulukları olduğunu dile getiren İnci, proje hakkındaki detaylara ulaşıp, teknolojinin kolaylıkla kullanabileceğini ifade etti. Bu alınan bilgilerle yerli otomobil çalışmalarına fayda sağlamakta mümkün olacağını söyledi.