Yerli Otomobil Projesi İçin Örnek Alınabilecek Elektrikli Otomobil
Advert Advert Advert


Yerli Otomobil Projesi İçin Örnek Alınabilecek Elektrikli Otomobil


Yerli Otomobil Projesi İçin Örnek Alınabilecek Elektrikli Otomobil
Yerli Otomobil Projesi İçin Örnek Alınabilecek Elektrikli Otomobil Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-06 Saat: 19:30:59
Anasayfa Otomotiv Yerli Otomobil Projesi İçin Örnek Alınabilecek Elektrikli Otomobil

Tesla'ya rakip olan merkezinin California’da bulunduğu Faraday Future, Türkiye'nin yerli otomobili için 5 şirkete tüm bilgileri paylaşacaklarını iletti ve ortaklık çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çağrısına yanıt veren 5 büyük firmanın girişimlerine başladığı Türkiye'nin Otomobili için ABD bir teklif yaptı. 3 sene önce Tesla’ya rakip amaçlı kurulan ve adını aynı biçimde dünya çapında ünlü bir bilim adamından alan merkezi California’da bulunan Faraday Future, elektrikli otomobili ilk defa kendini tanıttı.

Çinli milyarder Jia Yueting’in en fazla paya sahip yatırımcı olduğu bu Amerikalı firma günümüze kadar 1 milyar dolara yaklaşan yatırımları ve geliştirdiği FF91 modeliyle gündemde olmasına karşın finansal sorunlar sebebiyle şimdiye kadar üretime başlamadı. Çoğunluklu olarak mühendis ve tasarımcıların oluşturduğu ve 500 kişinin çalıştığı Los Angeles Gardena’da bulunan genel merkezinin tanıtıldığı Faraday Future, 5 büyük şirket tarafından yapılacak “Türkiye’nin Yerli Otomobil” projesi için önemli bir örnek.

Küçük Bir Yatırımla Gizli Bilgilere Ulaşılabilir

Faraday Future’nin geçtiğimiz sene Mercedes Amerika’dan şirkete geçiş yapan üst düzey yönetici konumundaki Türk mühendis Özcan İnci, şirkete yapılan ziyaret esnasında yerli otomobil hakkında görüşlerini belirtti. Türkiye ve ülke ekonomisinin geleceği adına en yakın zamanda kendi otomobilini üretmeye ihtiyacının olduğuna değinen İnci, daha iyi bir çözümün bulunmadığını, yerli otomobil projesinin başarılı olmasının gerektiğini anlattı. Bu projenin tarihi ve sosyal sorumluluk adına çok önemli olduğunu belirtti. Türkiye’nin kendi otomobilini üretmesi için çok başarılı bir momentumun kazanıldığını ifade eden İnci, başarıya ulaşmanın yolunun doğru mantalitedir ve vizyondan geçtiğini dile getirdi. Teknolojinin kolaylıkla satın alınacağını belirten İnci, günümüzde yatırımcı 5 büyük şirketin “Faraday Future”a 500 bin veya 100 bin dolar değerindeki yatırımıyla dahi tüm gizli bilgilere ulaşabileceğini bildirdi. Yatırımcılara karşı şirketin sorumlulukları olduğunu dile getiren İnci, proje hakkındaki detaylara ulaşıp, teknolojinin kolaylıkla kullanabileceğini ifade etti. Bu alınan bilgilerle yerli otomobil çalışmalarına fayda sağlamakta mümkün olacağını söyledi.

Tesla Yerli Otombil Faraday Future Özcan İnci Mercedes Amerika
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek