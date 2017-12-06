Yatırımcılara Makine Teçhizat Desteği Sağlanacak
Advert Advert Advert


Yatırımcılara Makine Teçhizat Desteği Sağlanacak


Yatırımcılara Makine Teçhizat Desteği Sağlanacak
Yatırımcılara Makine Teçhizat Desteği Sağlanacak Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-06 Saat: 19:55:44
Anasayfa Eko Gündem Yatırımcılara Makine Teçhizat Desteği Sağlanacak

Makine teçhizat alışverişlerinde beklenenin altında harcama yapıldığını dile getiren Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018 senesinde makine teçhizat harcamaları için yatırımcılara yardım sağlayacak çözümler ürettiklerini bildirdi.

Sağlanacak bu destekler sayesinde inşaat harcamalarına kazandırılacak bu ivme 2018 senesinde makine teçhizat harcamalarında devam etmiş olacak. Türkiye ekonomisinin son 15 sene içinde azımsanamayacak boyutta bir  performans gösterdiğini dile getiren Maliye Bakanı Naci Ağbal, kişi başına düşen milli gelirin yükselmesindeki en önemli etkenin  Türkiye'nin seri büyümesi olduğunu belirtti. Ağbal, krizin yaşandığı seneler haricinde 2003-2007 ve 2010-2017 seneleri arasında Türkiye ekonomisinin son 15 sene içinde diğer  ülkelerle karşılaştırıldığında mükemmel bir performans sergilediğini söyledi.

Ülke Ekonomisi Hızlı Toparlandı

Türkiye’nin güçlü büyümesinin, üye olmak istediği  AB'ye yaklaşmasına yardımcı olduğuna dikkat çeken Ağbal, ülkenin son 15 senede AB ekonomileriyle aradaki  farkı kapatacak şekilde büyüdüğünü belirtti. İlerleyen süreçte de bu  performansın süreceğini öngören Ağbal, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından üçüncü çeyrek dönemde ekonomide zorlukların yaşandığını hatırlattı. Darbe girişiminden sonra piyasada negatif yöndeki tahminlerin ve olumsuz  beklentilerin olmasına karşın Türkiye’nin çok hızlı ayağa kalktığına işaret etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının  Türkiye’nin büyüme tahminlerini yüzde 2 ila yüzde 3 oranlarında bildirdiğine değinen Maliye Bakanı Ağbal, 2017 senesinde ekonomik büyümenin ve bankacılık sisteminin çoğu rasyo yönünden başarılı bir performans gösterdiğini dile getirdi. 

Ülke ekonomisinin üçüncü çeyrek dönemde yüzde 10'un üstünde büyüme verisi getireceğini işaret eden  Ağbal, 2016 senesinin son çeyrek döneminde başlayan büyüme ivmesinin yükselerek devam ettiğine değindi. 2017 senesinin son çeyrek döneminde baz etkisi sebebiyle büyüme oranlarının çeyrek dönemlere kıyasla  normal düzeylerde gerçekleşeceğini bildirdi.

MAkine Teçhizat Naci Ağbal Ekonomik Büyüme 15 Temmuz Darbe Girişimi
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek