Yatırımcılara Makine Teçhizat Desteği Sağlanacak

Sağlanacak bu destekler sayesinde inşaat harcamalarına kazandırılacak bu ivme 2018 senesinde makine teçhizat harcamalarında devam etmiş olacak. Türkiye ekonomisinin son 15 sene içinde azımsanamayacak boyutta bir performans gösterdiğini dile getiren Maliye Bakanı Naci Ağbal, kişi başına düşen milli gelirin yükselmesindeki en önemli etkenin Türkiye'nin seri büyümesi olduğunu belirtti. Ağbal, krizin yaşandığı seneler haricinde 2003-2007 ve 2010-2017 seneleri arasında Türkiye ekonomisinin son 15 sene içinde diğer ülkelerle karşılaştırıldığında mükemmel bir performans sergilediğini söyledi.

Ülke Ekonomisi Hızlı Toparlandı

Türkiye’nin güçlü büyümesinin, üye olmak istediği AB'ye yaklaşmasına yardımcı olduğuna dikkat çeken Ağbal, ülkenin son 15 senede AB ekonomileriyle aradaki farkı kapatacak şekilde büyüdüğünü belirtti. İlerleyen süreçte de bu performansın süreceğini öngören Ağbal, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından üçüncü çeyrek dönemde ekonomide zorlukların yaşandığını hatırlattı. Darbe girişiminden sonra piyasada negatif yöndeki tahminlerin ve olumsuz beklentilerin olmasına karşın Türkiye’nin çok hızlı ayağa kalktığına işaret etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin büyüme tahminlerini yüzde 2 ila yüzde 3 oranlarında bildirdiğine değinen Maliye Bakanı Ağbal, 2017 senesinde ekonomik büyümenin ve bankacılık sisteminin çoğu rasyo yönünden başarılı bir performans gösterdiğini dile getirdi.

Ülke ekonomisinin üçüncü çeyrek dönemde yüzde 10'un üstünde büyüme verisi getireceğini işaret eden Ağbal, 2016 senesinin son çeyrek döneminde başlayan büyüme ivmesinin yükselerek devam ettiğine değindi. 2017 senesinin son çeyrek döneminde baz etkisi sebebiyle büyüme oranlarının çeyrek dönemlere kıyasla normal düzeylerde gerçekleşeceğini bildirdi.