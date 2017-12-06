AB Üyesi Ülkeler Euro Para Birimini Kullanacak

Avrupa Komisyonu’nun 6 aralık Çarşamba günü yapmış olduğu açıklamalarda, Euro Bölgesi’nde yaşanan entegrasyonu destekleyecek ve euroyu kullanmak isteyen ülkelere yardımcı olacak yeni düzenlemeler yaptıklarına dikkat çekti. Şu an önerilerin hazırlanma aşamasında olduklarını bildiren Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, para birimi olarak euroyu kullanmak isteyen ülkelere gereken yeniliklerin ve ön çalışmaların yapılmasına nasıl yardım edeceklerini belirlediklerini anlattı.

Bu yeni düzenleme sayesinde euroyu kullanacak ülkelerin sayısının artacağına işaret eden Dombrovskis, euroyu kullanmak isteyen ülkelere yardımcı olacaklarını söyledi. Hiçbir ülkenin euroya geçme zorunluluğunun olmadığını belirten Dombrovskis, bunun için son tarihin olmadığını fakat Bulgaristan gibi euroya geçmek isteyen ülkelere destek sağlanacağını söyledi.

Krize Karşı Güçlü Bir Duruş Sergilenecek

AB üyesi ülkelerinden 19 ülkenin euroyu kullandığını belirten Dombrovskis, Euro Bölgesi'nde Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan bulunduğunu anımsattı. AB Komisyonu’nun 15 Aralık tarihinde gerçekleştireceği AB liderler zirvesine sunmaya hazırladığı öneride, bütün AB ülkelerinin ortak para kullanarak bütünleşmesini hedefleyen teklifler bulunuyor. Buna göre komisyon, Euro Bölgesi ülkelerin ekonomik krizlere karşı dayanıklı olmasına, yatırımlarının desteklenmesine ve parasal birliğe uyum sağlayacak ülkelerin yapısal reformları için mali teşvik sağlanması adına Euro Bölgesi para havuzu oluşturulması önerisinde bulundu.

Alınan tedbirlerin AB üyesi ülkelerin ekonomisini daha güçlü ve istikrarlı olmasına yardımcı olacağına ve kriz yönetim kapasitesini güçlendireceğine dikkat çeken AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, güçlenmek için Euro Bölgesi'nin açık ve anlaşılır olmasının gerekliliğini söyledi.