AB Üyesi Ülkeler Euro Para Birimini Kullanacak
Advert Advert Advert


AB Üyesi Ülkeler Euro Para Birimini Kullanacak


AB Üyesi Ülkeler Euro Para Birimini Kullanacak
AB Üyesi Ülkeler Euro Para Birimini Kullanacak Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-06 Saat: 20:16:03
Anasayfa Eko Gündem AB Üyesi Ülkeler Euro Para Birimini Kullanacak

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda euroyu kullanmak isteyen yeni ülkeler için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Avrupa Komisyonu’nun 6 aralık Çarşamba günü yapmış olduğu açıklamalarda, Euro Bölgesi’nde yaşanan entegrasyonu destekleyecek ve euroyu kullanmak isteyen ülkelere yardımcı olacak yeni düzenlemeler yaptıklarına dikkat çekti. Şu an önerilerin hazırlanma aşamasında olduklarını bildiren Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, para birimi olarak euroyu kullanmak isteyen ülkelere gereken yeniliklerin ve ön çalışmaların yapılmasına nasıl yardım edeceklerini belirlediklerini anlattı.

Bu yeni düzenleme sayesinde euroyu kullanacak ülkelerin sayısının artacağına işaret eden Dombrovskis, euroyu kullanmak isteyen ülkelere yardımcı olacaklarını söyledi. Hiçbir ülkenin euroya geçme zorunluluğunun olmadığını belirten Dombrovskis, bunun için son tarihin olmadığını fakat Bulgaristan gibi euroya geçmek isteyen ülkelere destek sağlanacağını söyledi.

Krize Karşı Güçlü Bir Duruş Sergilenecek

AB üyesi ülkelerinden 19 ülkenin euroyu kullandığını belirten Dombrovskis, Euro Bölgesi'nde Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan bulunduğunu anımsattı. AB Komisyonu’nun 15 Aralık tarihinde gerçekleştireceği AB liderler zirvesine sunmaya hazırladığı öneride, bütün AB ülkelerinin ortak para kullanarak bütünleşmesini hedefleyen teklifler bulunuyor. Buna göre komisyon, Euro Bölgesi ülkelerin ekonomik krizlere karşı dayanıklı olmasına, yatırımlarının desteklenmesine ve parasal birliğe uyum sağlayacak ülkelerin yapısal reformları için mali teşvik sağlanması adına Euro Bölgesi para havuzu oluşturulması önerisinde bulundu.

Alınan tedbirlerin AB üyesi ülkelerin ekonomisini daha güçlü ve istikrarlı olmasına yardımcı olacağına ve kriz yönetim kapasitesini güçlendireceğine dikkat çeken AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, güçlenmek için Euro Bölgesi'nin açık ve anlaşılır olmasının gerekliliğini söyledi.

Euro Bölgesi AB Valdis Dombrovskis AB Komisyonu Avrupa Komisyonu
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek