Yüzde 20’lik Nüfus Gelirin Yüzde 50'sini Kazanıyor!

Senelik Bazda Ev Halkı Geliri 51 Milyarı Buluyor

Araştırmalara göre İstanbul’da yaşayan vatandaşın yüzde 20'lik bölümü gelirin yarısına sahipken, geriye kalan yüzde 80’lik bölüme gelirin diğer yarısı dağılıyor. İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, İÜ İktisat Fakültesi’nin gerçekleştirdiği "Mahallem İstanbul " projesi İstanbul'daki gelir dağılımına dair bilgiler veriyor. Araştırma hakkında muhabirlere açıklamalar yapan proje yürütücüsü İÜ İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeker, İstanbul’da 959 mahallede inceleme yaparak tüm mahalleleri içinde bulunduran gelir dağılımını analiz ettiklerini açıkladı. Murat Şeker, yapılan araştırmalar sonucu İstanbul’da ortalama bir ev halkının gelirinin ayda 4 bin 308 lira olduğuna, bu değerin senelik 51 bin 696 liraya tekabül ettiğini bildirdi.

Ev halkının geliri baz alınarak yapılan bu analizlerde beldeler arasında farklılıkların olduğunu ifade eden Şeker, beldelerdeki ortalama ev halkı gelir düzeylerinde Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Şişli, Sarıyer ve Üsküdar bölgelerinin ev halkı gelir düzeyinin yüksek olduğunun tespit edildiğini anlattı.

Beşiktaş’ta aylık bazda ortalama ev halkı geliri 10 bin 560 lira, Kadıköy’de 9 bin 25 lira, Bakırköy’de 8 bin 845 lira, Şişli’de 7 bin 822 lira, Sarıyer’de 7 bin 308 lira ve Üsküdar’da 6 bin 987 lira seviyesinde. Aylık bazda ortalama ev halkı gelirinin en az olduğu beldeler ise 2 bin 30 lira ile Arnavutköy, 2 bin 128 lira ile Çatalca, 2 bin 172 lira ile Sultanbeyli ve 2 bin 187 lira ile Sultangazi olarak belirlendi.

İÜ İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeker, mahalle bazında tespit edilen ev halkı gelirleri incelendiğinde en yüksek ev halkı geliri olan 20 mahalleden 9’unun Beşiktaş’ta bulunduğunu anlattı.