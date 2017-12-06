Rus Tekstil Devleri Bursa Kumaşlarıyla Üretim Yapıyor
Advert Advert Advert


Rus Tekstil Devleri Bursa Kumaşlarıyla Üretim Yapıyor


Rus Tekstil Devleri Bursa Kumaşlarıyla Üretim Yapıyor
Rus Tekstil Devleri Bursa Kumaşlarıyla Üretim Yapıyor Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-06 Saat: 20:52:04
Anasayfa İthalat&İhracat Rus Tekstil Devleri Bursa Kumaşlarıyla Üretim Yapıyor

Rusya'dan Bursa'ya ziyaret gerçekleştiren tekstil sektör temsilcileri, şehirdeki tesisleri gezerek yeni siparişler için anlaşma yaptı.

Rusya'da bulunan 45 tekstil fabrikası temsilcileri, Bursa'da bulunan kumaş fabrikalarını yerinde inceleme şansı yakaladı. Bursalı kumaş üreticileriyle tanışarak yeni anlaşmalar imzalayan Rus tekstilciler, Türk kumaşlarının Rusya’da kalite ve uygun fiyatı sebebiyle tercih edildiğini söyledi.

Rus tekstil sektör temsilcisi Faraponova Veronika, muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda, 5 senedir Türkiye'den ürünler aldıklarını ifade etti. Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerinin pozitif yönde olduğuna değinen Veronika, ilişkilerin iyiye gitmesiyle ticaret hacminin genişletileceğini öngörmekte. Bursa'da bulunan tekstil fabrikalarından aylık bazda 10 bin metre kumaş alındığına dikkat çeken Veronika, Çin'den de kumaş alındığını fakat Türk kumaşlarının çok kalitesinden çok memnun kaldıklarını ifade etti. Çalıştığı firmanın bayan giysileri ürettiğini anlatan Veronika, Türk kumaşıyla üretilen kıyafetlerin Rus bayanlar tarafından büyük ilgi gördüğünü anlattı.

Uygun Fiyatlı Ve Kaliteli

Veronika, ziyaretlerinin güzel geçtiğini ve yeni üreticiler tanıyarak alışveriş kapasitesini yükseltme niyetinde olduklarını da ifadelerine ekledi. Bursa'lı kumaş üreticileriyle yeni ortaklıklar yaptıklarını belirten Veronika, Rusya'da “Kaliteli Kumaş” dendiği zaman İtalyan ve Türk kumaşından bahsedildiğini anlattı. Kaliteli ve uygun fiyatlı kumaş istendiğinde ise akıllara direkt Türk kumaşının geldiğini belirtti.

Calista fabrikası temsilcisi Mark Anna, 200 personelle firmada ayda 30 bin parça kıyafetin üretildiğine değindi. Bursa seyahatlerinde ürün çeşitliliğini arttırmayı hedeflediklerini ifade eden Anna, Türk kumaşlarının çok güzel olduğunu söyledi. Çin mallarıyla Türk kumaşını kıyaslayan Anna, farkın kolayca anlaşıldığını belirtti. Anna, Türkiye'den ayda 40 bin metre kumaş aldıklarını söyledi. Fabrikayı büyütmeyi hedeflediklerini dile getiren Anna, Bursa'ya doğrudan gelerek fabrikaları görmenin güzel bir şans olduğunu, fazla kumaş aldıkları için aracısız çalıştıklarını belirtti.

Rusya Tekstil Bursa Faraponova Veronika Mark Anna
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek