Yerli Silah Üretiminin Meyveleri Toplanmaya Başladı

MKEK Silah Fabrikası’nda gerçekleştirilen tören esnasında konuşma yapan MKEK Genel Müdürü Ahmet Taşkın, 3 bin 500 adet MPT-76'nın daha Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini bildirdi. 45 bin adet MPT-76 üretimi gerçekleştirilmesi adına Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) ile anlaşma imzalandığını dile getiren Taşkın, bu üretimin 20 bin adedini kurumun gerçekleştireceğini, 15 bin adedini Kalekalıp’ın, 10 bin adedini ise Sarsılmaz’ın gerçekleştireceğini belirtti. MPT-76 ürününün geliştiricisinin MKEK modeli olmasına karşın tüm haklarının SSM'ye ait olduğuna dikkat çeken Taşkın, bunun nedeninin geliştirme aşamasındaki tüm AR-GE harcamalarını ve çalışmalarını devletin desteklediği olduğunu anlattı. Bu ürün geliştirme evrelerinde Kalekalıp ile MKEK’nin ortak çalıştığına değinen Taşkın, Kalekalıp’ın kurumun alt yüklenicisi olduğunu belirtti.

İlerleyen süreçte yeni siparişlerin de alınacağını fakat zamanlarını genel olarak MPT-55 modelini üretmeye kullanacaklarını dile getiren Taşkın, ordunun MPT-55 modeline de gereksinimi olduğuna dikkat çekti.

Tezgah Yatırımları 20 Milyon Liraya Ulaştı

Fabrikanın genel üretim hacminin 15 ile 20 bin adet arasında olduğunu belirten Taşkın, bir çok yedek parça ve farklı silahlarların üretimini gerçekleştirdiklerini anımsattı. 25 bin adet silah üretiminin MPT-76'ya endeksli olan çalışma saati anlamına geldiğini belirten Taşkın, geçen senelerde mevcut kapasitenin yüzde 60 ila 70'lik bölümünün kullanıldığına işaret etti. Kapasitenin yükseltilmesi adına bir çok çalışma yürüttüklerini ifade eden Taşkın, yalnızca bu sene tezgah yatırımlarının 20 milyon liraya yaklaştığını bildirdi. Taşkın, 2018’de hedeflerinin 70 bin adet silah teslim etmek olduğunu dile getirdi.