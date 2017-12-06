Erdoğan Yunanistan Cumhurbaşkanını Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7-8 Aralık tarihleri arasında gerçekleştireceği Yunanistan seyahatiyle iki ülke arasındaki ticaretlerin ve yatırımların hız kazanacağı öngörülmekte. Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'un daveti üstüne yapılacak ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konulardan konuşulacağı düşünülüyor. Erdoğan'ın seyahati, Türkiye'den Yunanistan'a Cumhurbaşkanı seviyesinde 65 senenin ardından yapılacak ilk ziyaret olması sebebiyle oldukça önemli. Erdoğan'ın Yunanistan seyahatinin iki ülke arasındaki siyasi ilişkilere ek olarak ekonomik ilişkileri de canlandıracağı düşünülüyor.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı Tevfik Bilgen, bahsedilen seyahate dair açıklamalar yaptı. Bilgen, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde bulundukları durumun küçük bir adım olduğunun düşülmesine karşın başlangıç için başarılı olduğuna değindi.

İki Ülke Arasındaki Sorunlar Çözülürse Yatırımlar Artacak

2015 senesinde Yunanistan hükümetinin yaptığı bir incelemeyi anımsatan Bilgen, İhracatçı 16 bin 700 adet şirketin üçte birlik kısmının ilk kez 2015 senesinde ihracat yapmaya başladığını belirtti. Ekonomik ilişkileri güçlendirmek adına iki ülkenin iş adamlarının daha sık bir araya getirilmesi ve ortaklık sağlamalarının gerektiğine işaret eden Bilgen, Yunanistan’ın en önemli gereksiniminin endüstriyel üretimini yükseltmesi olduğuna değindi.

Türk yatırımcılar ve Yunanistan için üretimin en önemli faydasının istihdam sağlamak olduğunu belirten Bilgen, Yunanistan’ın günümüzde de işsizliğin en çok olduğu ülke konumunda olduğuna dikkat çekti. Türk firmaların Yunanistan’da başına gelen bürokratik sorunların her yerde konuşulduğunu ve bu sayede zamanla sorunların çözüldüğünü anlattı. Bilgen, sorunların çözülmesiyle Türk yatırımlarının da artacağını belirtti.