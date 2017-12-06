AB’den 500 Milyar Euro’luk Yeni Para Fonu
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AB’den 500 Milyar Euro’luk Yeni Para Fonu


AB’den 500 Milyar Euro’luk Yeni Para Fonu
AB’den 500 Milyar Euro’luk Yeni Para Fonu Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-06 Saat: 22:03:27
Anasayfa Eko Gündem AB’den 500 Milyar Euro’luk Yeni Para Fonu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB üyesi ülkelerin ekonomik kurtarma programlarının yönetimini sağlayacak 500 milyar euro değerinde Avrupa Para Fonu (EMF) kurulmasını önerdi.

AB Komisyonu, Avrupa'nın ekonomik ve parasal birliğinin güçlenmesini hedefleyen yeni düzenlemeler bulunduran önerisini bildirdi. Teklife göre, AB’nin yasa kapsamında yürütülecek EMF, Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi çalışacak. EMF, finansman bulmakta zorlanan euro bölgesi ülkelerine gereken maddi yardımı sağlayabilmek amacıyla kurulan Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) yapısı üstüne kurulacak. Ödeme zorluğu yaşayan ya da finansal krizde olan AB üyesi ülkelere destek sağlayacak EMF, euro bölgesinde olan banka ve finansal kuruluşların maddi zorluklardan kurtulması ya da tasfiyesi için kullanılmak amacıyla kurulan Tek Çözüm Fonu (SRF)’ye yardım sağlayacak son kredi mercii olarak görev alacak.

Ekonomik Destek Ve Kriz Anlarında Müdahale İçin Kurulacak

EMF, ülkelerin ekonomisini kurtarmak için ya da finansal destek programlarına direkt müdahale etmek için kurulacak. Üye ülkelere verilecek krediler için geri ödeme planları belirleyecek olan EMF, çıkaracağı finansal araçlar sayesinde de sermaye piyasalarından fon alabilecek. Acil müdahale gerektiren ekonomik ya da finansal kriz durumlarında EMF mekanizmaları oy çokluğuna göre karar verecek. EMF'nin kredi hacmi 500 milyar euro değerinde olacak ve gerekli durumlarda bu tutar yükseltilecek.

AB'nin ekonomi politikaları içim uyum sağlayacak aktif, anlaşılır ve demokratik bir Avrupa Ekonomi ve Maliye Bakanlığı heyeti oluşturulacak. Bu heyet AB'nin ve euro bölgesinin uluslararası seviyede ekonomisini ve maliyesini dair temsil edecek. AB Komisyonunun bildireceği öneri ile Brüksel'de 15 Aralık tarihinde AB üyesi ülkeler devlet ya da hükümet başkanlarını toplayacak ve Euro Zirvesi'nde görüşme sağlanacak.

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