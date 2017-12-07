Bakan Ağbal Büyüme Tahminlerini Açıkladı
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Bakan Ağbal Büyüme Tahminlerini Açıkladı


Bakan Ağbal Büyüme Tahminlerini Açıkladı
Bakan Ağbal Büyüme Tahminlerini Açıkladı Hatice Demir - Tarih: 2017-12-07 Saat: 08:04:59
Anasayfa Eko Gündem Bakan Ağbal Büyüme Tahminlerini Açıkladı

Maliye Bakanı Naci Ağbal hükümetin 2017 yılında yüzde 5,5’lik tahminin üzerinde büyüme beklediğini ifade etti.

Türkiye Finans Forumu'nda konuşma yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye'nin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 10'un üzerinde büyüyeceğini belirtti. Ağbal ülkenin büyüme anlamında kat ettiği başarıdan dolayı gururlu olduklarını ifade ederken çeşitli yapısal sorunlarımız olduğunun da altını çizdi. Ülke ekonomisinin son 15 yıl içerisinde olağanüstü seviyede bir büyüme performansı sergilediğini ifade eden Ağbal bu sayede kişi başı milli gelirin de yükseldiğini dile getirdi.

Ekonomimiz İç ve Dış Darbelere Karşı Dayanıklı

Sadece üçüncü çeyrekte kaydedeceği yüzde 10’un üzerindeki büyüme ile hem içeriden hem de dışarıdan gelebilecek şoklara karşı dayanıklı olduğunu ispat eden ülke ekonomisine derecelendirme kuruluşları tarafından yüzde 2-3 arasında büyüme tahmini yapıldığını ifade eden Ağbal şimdi gösterdiğimiz büyüme performansı ile her biri sözlerini değiştirmek zorunda kaldılar, dedi.

Büyüme Tahminleri Daha da Güçleniyor

İçinde bulunduğumuz jeopolitik riskler ve darbe girişimi gibi sebepler ile 2016 yılının ülkemiz açısından oldukça riskli geçtiğini ifade eden Ağbal sağlam ekonomik temellerimiz sayesinde kısa sürede toparlayabildiğimizi ifade ederek dönemden döneme daha da güçlü bir ekonomiye sahip olduğumuzu dile getirdi. Beklentilerin karamsar olduğu dönemlerde bile yüksek büyüme rakamları ile başarılı olduklarını ifade eden Bakan bundan sonrasında geleceğe umutla bakmamak için hiçbir sebeplerinin bulunmadığını söyledi. Siyasi istikrarın ve güçlü hükümetlerin ekonomide önemli bir güç olduğunu ifade eden Ağbal kararlılık ile bir ekonomi politikası yürütmenin faydalarını hep birlikte görmekteyiz dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal ekonomik büyüme
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