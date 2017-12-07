Zeytinburnu Belediye Meclisi Açık Havuz ve 1+1 Dairelere Kısıtlama Getirdi
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Zeytinburnu Belediye Meclisi Açık Havuz ve 1+1 Dairelere Kısıtlama Getirdi


Zeytinburnu Belediye Meclisi Açık Havuz ve 1+1 Dairelere Kısıtlama Getirdi
Zeytinburnu Belediye Meclisi Açık Havuz ve 1+1 Dairelere Kısıtlama Getirdi Hatice Demir - Tarih: 2017-12-07 Saat: 08:34:31
Anasayfa Emlak Zeytinburnu Belediye Meclisi Açık Havuz ve 1+1 Dairelere Kısıtlama Getirdi

Zeytinburnu Belediye Meclisi İmar Komisyonu'nun gerçekleştirdiği toplantıda bundan sonra açık havuz yapılamayacak ve 1+1 konut sayısı toplam bağımsız konut sayısının yüzde 15’ini geçemeyecek.

Zeytinburnu Belediye Meclisi İmar Komisyonu imar uygulamaları ile ilgili bazı plan notu değişikliklerine giderek inşaatçılardan tepki toplayacak bir karar verdi. Alınan karara göre bundan sonra emsal hesabına göre inşa edilecek bütün yapılarda açık havuz yapılamayacak. Ayrıca 1+1 konut sayısı da toplam bağımsız konut sayısının yüzde 15’ini geçmeyecek. İlgili terklerden sonra kalan parsel alanı 10 bin metrekare ve üzerinden olan konut alanlarında yapılması zorunlu olan mescide bağımsız bir yapı olarak yer verilecek, bina altlarına vs yapılamayacak.

Belediyeden Konu İle İlgili Açıklama Yapıldı

Zeytinburnu Belediyesi 6 Aralık tarihinde İmar Komisyonu tarafından alınan karar ile ilgili açıklama gerçekleştirdi. Yapılan açıklamalarda vatandaşlardan gelen talep ve ihtiyaç doğrultusunda yapılan plan notu değişiklikleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Son zamanlarda 1+1 dairelerin günübirlik evler şeklinde kullanılmasının toplumda çeşitli huzursuzluklar doğurduğunun belirtildiği açıklamada vatandaşların konu ile ilgili şikayetleri nedeni ile 1+1 dairelerin projelerdeki miktarını azaltmayı hedefledikleri belirtildi.

Vatandaştan Gelen Şikayetler Üzerine Karar Verildi

Zeytinburnu Belediyesinden yapılan açıklamada vatandaşlardan gelen şikayetler nedeni ile konuya eğildiklerini, havuz alanlarının yılda en fazla 3 ay gibi bir kullanım süresi olması nedeni ile buraların yeşil alan olarak değerlendirilmesinin daha uzun süre yararlanılabilecek bir ortam sağlayacağı ifade edildi. Kapalı havuzlar ile ilgili herhangi bir değişikliğe gidilmediğinin belirtildiği açıklamada özellikle mescit alanları ile ilgili gelen şikayetlerin de yeniden değerlendirme yapılmasını zorunlu kıldığı belirtildi.

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