Bitcoin’den Yeni Rekor! 14 bin Dolar Aşıldı

Sanal para birimi Bitcoin ile her gün yeni bir rekoru görüyoruz. Ünlü ekonomistlerin spekülatif bir balon şeklinde nitelendirmesine, çeşitli ülkelerde yasak olarak görülmesine rağmen Bitcoin yükselmeye devam ediyor. Dün gün içerisinde iki rekor kırmasının ardından gece saatlerinde de yükselmeye devam eden Bitcoin Türkiye saati ile 01.50’de 14 bin 189 dolar seviyesine yükseldi. Dün 12 bin dolar ve 13 bin dolar seviyesini aşan kripto para bugün de 14 bin 400 dolara kadar yükselerek sadece son iki günde yüzde 23 değer kazanmış oldu.

Bu Ay Başından İtibaren Değeri Yüzde 45 Arttı

Yükseliş trendini hiç bozmadan devam eden kripto para Kasım ayı başlarında 5 bin dolar seviyesindeydi. Aralık ayına girerken ise Bitcoin’in değeri 11 bin dolar seviyesine ulaşmıştı. Sadece 7 günde Bitcoin yüzde 45 değer kazanarak 14 bin doların üzerine çıktı. Böylece Bitcoin sene başından bu yana yüzde bin 380 prim yapmış oldu.

Piyasa Değeri 240 Milyar Doları Aştı

Sanal para biriminin hızlı yükselişi piyasa değerinin de hızla yükselmesine neden oldu. Toplamda 240 milyar doları aşan piyasa değeri sayesinde dünyanın en büyük firmalarından AT&T, Verizon, Pfizer ve Goldman Sachs’tan daha değerli olan para biriminin ne kadar daha yükselebileceği tahmin edilemiyor.

Özellikle ABD’li finans şirketlerinin Bitcoin ile vadeli işlemlere başlayabilecekleri yönündeki açıklamalarının ardından hızla değer kazanan para birimi için gerekli izinlerin tamamlandığı ifade edildi.