Katar’ın Deniz Karakol Gemileri Türkiye’den Gidiyor
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Katar’ın Deniz Karakol Gemileri Türkiye’den Gidiyor


Katar’ın Deniz Karakol Gemileri Türkiye’den Gidiyor
Katar’ın Deniz Karakol Gemileri Türkiye’den Gidiyor Hatice Demir - Tarih: 2017-12-07 Saat: 09:05:49
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Katar İçişleri Bakanlığı Türk firmasından 17 adet gemi almak için anlaşma sağladı. Gemilerin yedincisi önümüzdeki günlerde teslim edilecek.

Katar İçişleri Bakanlığı ile Antalya Serbest Bölgede faaliyet göstermekte olan Ares Tersanesi ve Ticaret Aş arasında yapılan anlaşma kapsamında firmanın Hercules Sınıfı Karakol Gemileri projesinden inşası tamamlanan gemilerin teslim edilmesi devam ediyor. 24, 34 ve 48 metrelik çeşitli gemilerin teslimi ile ilgili süreç hakkında bilgi veren firma yetkilileri şimdiye kadar 24 metrelik gemilerden 5 adet, 34 metrelik gemilerden ise 6 adetinin teslimini tamamladıklarını dile getirdi. Sırada bir adet 34 metre ve bir adet 48 metrelik geminin teslim edilmesi var. Bu teslim işlemi ise 8 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

Dünyanın En Hızlı Açık Deniz Karakol Gemisi

Ares 150 Hercules sınıfı karakol gemisi dünyanın en hızlı açık deniz karakol gemisi olarak biliniyor. Bu zamana kadar ülkemizde inşa edilmiş en büyük kompozit gövdeli gemi unvanına sahip olan Hercules toplamda 37 deniz mili hıza ulaşabiliyor. Bu sayede Katar Körfezi ve okyanusta operasyon gerçekleştirilebilecek olan geminin askeri sınıfa sahip olmasına rağmen oldukça lüks bir iç dizaynı var. Bu sayede otel odalarını aratmıyor.

İkmal Yapmadan 1600 Deniz Mili Seyredebiliyor

Konu ile ilgili basına bilgi veren Ares Tersanesi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu, 2014 yılında gerçekleştirilen ihalede 18 dünya devi firma arasından kendilerinin ihaleyi kazandıklarını ifade ederek toplamda 17 geminin 11’ini tamamlayıp teslim ettiklerini açıkladı. iki geminin daha Cuma günü teslim edileceğini belirten Kalafatoğlu, okyanuslarda hizmet verebilecek ve birçok açıdan benzersiz bu yapı ile gurur duyduklarını ifade etti.

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