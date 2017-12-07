Zeytin Sektörü Kayıpları Karşılamak İçin Ortadoğu Pazarında

Zeytinyağı üretiminde dünya ikinciliğini, sofralık zeytin üretiminde ise dünya liderliğini hedefleyen Türkiye, 2017/18 sezonundaki yüksek rekoltesiyle bu hedeflere ulaşacağının sinyallerini verdi.

Türk Zeytincilik Sektörü, 2017/18 sezonunda 280 bin ton zeytinyağı, 450 bin ton sofralık zeytin rekoltesi bekliyor. Söz konusu rekoltenin katma değere dönüşmesi için kolları sıvayan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, ihracatta güçlü olduğu ancak son sezon ihracat rekorlarından yeterince nasibini alamayan Ortadoğu pazarına yoğunlaşma kararı aldı.

Bu amaçla Ortadoğu ülkelerinde düzenlenen gıda fuarlarına katılma kararı alan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, İsrail’in Tel-Aviv şehrinde 28-30 Kasım 2017 tarihleri arasında 34.sü düzenlenen Israfood Fuarı’na katılarak Türk zeytin ve zeytinyağının tanıtımını yaptı ve ziyaretçilere zeytin ve zeytinyağı tadımı yaptırdı.

Türk Zeytin ve Zeytinyağı Sektörünün, Ortadoğu ülkelerinde katılım sağlayacağı ikinci gıda fuarı ise; 18-22 Şubat 2018 tarihlerinde Dubai’de düzenlenecek olan Ortadoğu’nun en büyük gıda fuarı Gulfood Fuarı olacak.

Türk Zeytincilik Sektörü İhracat Rekoru Kırdı, Ortadoğu Bundan Payına Düşeni Alamadı

Türkiye’nin 2016/17 sezonunda zeytin ve zeytinyağı ihracatını yüzde 63’lük artışla 175 milyon dolardan, 285 milyon dolara çıkardığı bilgisini veren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, bu süreçte Ortadoğu ülkelerine yapılan ihracatın ise 53 milyon dolardan, 51 milyon dolara gerilediğine dikkati çekti.

Türk zeytincilik sektörünün ihracat rekorları kırdığı bir yılda Ortadoğu ülkelerine ihracatının gerilemesi üzerine Ortadoğu pazarına yoğunlaşma kararı aldıkları bilgisini paylaşan EZZİB Başkanı Er, “Bu amaçla Ortadoğu ülkelerinde düzenlenen gıda fuarlarını radarımıza aldık. İlk olarak, 28-30 Kasım 2017 tarihlerinde İsrail’in tek gıda fuarı ISRAFOOD Fuarı’na katılarak Türk zeytin ve zeytinyağının tanıtımını gerçekleştirdik, zeytin ve zeytinyağı tadımı yaptırdık. İsrail, zeytin ve zeytinyağı ihracatımızın çok sınırlı olduğu bir ülke olmakla birlikte genel ihracatımızın sürekli arttığı bir ülke. Türkiye ile İsrail arasındaki siyasi ilişkilerin dip yaptığı dönemde bile İsrail'e ihracatımız arttı. İsrail’de yürüteceğimiz tanıtım çalışmaları sonrasında ihracatımızın İsrail ve Ortadoğu ülkelerine artacağı konusunda çok ümitliyiz” şeklinde konuştu.

İkinci Durak Gulfood Fuarı Olacak

Türk zeytincilik sektörünün 2015/16 sezonunda gerçekleştirdiği 175 milyon dolarlık ihracattan Ortadoğu ülkelerinin yüzde 30’luk pay alarak 53 milyon dolar ihracat rakamına ulaştığına dikkati çeken EZZİB Başkanı Er şöyle devam etti: “Türk zeytincilik sektörü, 2016/17 sezonunda toplamda 285 milyon dolarlık ihracat yaparken, Ortadoğu ülkelerinin payı yüzde 18’e geriledi ve Ortadoğu'ya ihracatımız 51 milyon dolara indi. Türkiye’nin bu yıl zeytin ve zeytinyağı rekoltesinde büyük artış var. Bu rekolteyi katma değere dönüştürmek, üreticinin yüzünü güldürmek için Ortadoğu pazarına olan ihracatımızı arttırmamız gerekiyor. Bu amaçla 18-22 Şubat 2018 tarihlerinde Dubai’de düzenlenen ve Ortadoğu’nun en büyük gıda fuarı GULFOOD Fuarı’na katılacağız. İlerleyen dönemde Ortadoğu’daki tanıtım faaliyetlerimiz artarak devam edecek.”

EZZİB İsrail'de İlk Kez Fuara Katıldı

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği olarak İsrail’de ilk kez fuara katıldıklarını belirten EZZİB YK Üyesi Şerif Selçuk ise, fuarda EZZİB standına ve Türk zeytin ve zeytinyağı gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını belirtti.

Son 5 yılda zeytin ve zeytinyağı ithalatı 8 bin ton düzeylerinden 25 bin ton düzeyine çıkan İsrail’in Türk zeytin ve zeytinyağı için önemli bir potansiyeli bulunduğuna dikkati çeken Selçuk, “İsrail ağırlıklı olarak İspanya, Yunanistan, Mısır ve Ürdün’den ithalat gerçekleştiriyor. İsrail pazarında Türk zeytin ve zeytinyağının tanıtımına ağırlık vererek Türkiye’nin payını artırabileceğimiz izlenimi edindik” şeklinde konuştu.

Türkiye’den İsrail’e 2016-2017 sezonunda gerçekleştirilen zeytin-zeytinyağı ihracatı miktar bazında yüzde 119 artarak 302 tona ulaşırken, elde ettiğim döviz ise yüzde 52 artarak 413 bin dolardan 628 bin dolara yükseldi.

Zeytin İhracatında Irak'a, Zeytinyağı İhracatında Suudi Arabistan Zirvede

Türkiye'den Ortadoğu ülkelerine, 2016/17 sezonunda 28 milyon 910 bin dolarlık sofralık zeytin ihraç edilirken, sofralık zeytin ihracatının 21 milyon 323 bin dolarlık büyük dilimi siyah zeytin ihracatından oldu. Yeşil zeytin ihracatı ise; 7 milyon 586 bin dolar oldu. Türkiye, Ortadoğu ülkelerine 22 milyon 533 bin dolarlık altın sıvı olarak tanımlanan zeytinyağı ihraç etti.

Irak,18 milyon 321 bin dolarlık siyah zeytin ve 5 milyon 765 bin dolarlık yeşil zeytin ihracatı ile zeytin ihracatında Ortadoğu ülkeleri arasında lider ülke olurken, zeytinyağı ihracatında Suudi Arabistan 12 milyon 239 bin dolarlık tutarla en fazla zeytinyağı ihraç edilen Ortadoğu ülkesi olarak kayıtlara geçti.