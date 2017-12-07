Alışveriş Merkezleri Kazanmaya Devam Ediyor
Advert Advert Advert


Alışveriş Merkezleri Kazanmaya Devam Ediyor


Alışveriş Merkezleri Kazanmaya Devam Ediyor
Alışveriş Merkezleri Kazanmaya Devam Ediyor Hatice Demir - Tarih: 2017-12-07 Saat: 09:23:26
Anasayfa Eko Gündem Alışveriş Merkezleri Kazanmaya Devam Ediyor

AVM ciro endeksi alışveriş merkezlerinin cirosunda ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 artış olduğunu gösterdi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research araştırma şirketi tarafından ortaklaşa yapılan bir çalışma ile AVM Endeksi belirleniyor. Geçtiğimiz Ekim ayı ile ilgili endeks verileri ise yayınlandı. Yayınlanan verilere göre AVM ciro endeksi 2017 yılının Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve de enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 16,2 artış kaydederek 237 puana ulaştı.

Alışveriş merkezlerinde kiralanabilir alan (m²) başına düşen ciro Ekim 2017’de İstanbul’da 1055 TL, Anadolu’da 803 TL olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği 904 liraya yükseldi.

Ziyaretçi Sayısında Düşüş Var

Ziyaret sayısı endeksinde yapılan incelemede ise düşüş gözlemlenmeye devam ediyor. Bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı yüzde 1 azalmış durumda. Yayınlanan veriler bu düşüşün uzun süreli bir sürecin devamı olduğunu gösteriyor.

Ciroda En Yüksek Artış Diğer Kategorisinde

AVM ciro endeksinde teknoloji kategorisinin ciroları yüzde 17,1, giyim kategorisinde cirolar yüzde 17, yiyecek içecek ciroları yüzde 13,1, ayakkabı sektörü ciroları yüzde 11,1 ve hipermarketlerin ciroları yüzde 9,3 artış gösterdi. İçeriğinde yapı market, ev tekstili, hediyelik eşya, oyuncak, sinema, kişisel bakım ve kozmetik gibi birçok kategoriyi içinde barındıran diğer alanlar kategorisi, geçen yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 18,3’lük artış kaydetti.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AYD Başkanı Hulusi Belgü, Ekim ayı ve devamının AVM’ler açısından alışverişin en yoğun olduğu dönem olduğunu ifade ederek bunun da ciro artışlarından görülebildiğini belirtti. 

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği avm endeksi AYD Başkanı Hulusi Belgü
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek