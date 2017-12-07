Evim Yüksekdağ Konutları Çocukları Sevindirecek

Ev alma kararında diğer bir öncelik ise lokasyon. Özellikle büyükşehirlerde trafik sorunundan bunalanlar işlerine, çocukların okuluna ve sosyal hayata yakın ilçeleri seçiyor. Son dönemde ise metro ve metrobüse yakın noktada konumlanan konut projeleri tercihlerde ilk sıraları alıyor. Atatürk Havalimanı’na 15 dakika, 3’üncü havalimanına 25 dakika, metrobüse 3 dakika mesafesiyle Evim Yüksekdağ Konutları, şehir merkezine yakın fakat gürültüsünden uzak bir yerde yükseliyor. Fiyatları 297 bin ila 530 bin TL arasında değişen Evim Yüksekdağ, yüksek faydayı düşük maliyetle sunuyor.

Sosyal Bir Proje

Anne ve babalar, artık çocuklarının yeşille iç içe büyümesini istiyor. Evim Yüksekdağ, çocukların bilgisayar başında olmasındansa, samimi bir mahallede güvenli bir ortamda sosyalleşmesi ve vakit geçirmesini amaçlıyor. Ailelerin açık havada, doğa içinde keyifli zaman geçirmelerini sağlarken diğer yandan komşu ailelerle bir araya gelip kaynaşma imkanı da sunuyor.