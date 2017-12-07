Eğitim İçin Koştular, Bağış Topladılar
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Eğitim İçin Koştular, Bağış Topladılar


Eğitim İçin Koştular, Bağış Topladılar
Eğitim İçin Koştular, Bağış Topladılar Elif İşçi - Tarih: 2017-12-07 Saat: 09:28:20
Anasayfa Eko Gündem Eğitim İçin Koştular, Bağış Topladılar

Kasım ayında düzenlenen Vodafone koşusunda eğitimde fırsat eşitliği için koşan binlerce kişi toplam 733 bin liralık bağış toplandığı açıklandı.

Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 
12 Kasım 2017 Pazar günü düzenlenen 39. Vodafone İstanbul Maratonu’nda yerini alarak, eğitimde fırsat eşitliğine desteğini sürdürdü. Türkiye’nin farklı illerinden toplam 465 koşucu, köprüyü, annesi ya da babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilerin geleceğini aydınlatmak için tek yürek halinde geçti. Yurt dışında ‘charity run’ olarak bilinen kolektif yardımseverlik koşusunu Türkiye’de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için 2008 yılında kurulan Adım Adım'ın da üyeleri arasında bulunan Darüşşafaka Cemiyeti, İstanbul Maratonu kapsamında topladığı bağış ve desteklerle bu yıl okula yeni başlayan 72 öğrencinin bir yıllık eğitim masraflarını karşılamayı başardı. 30 Ekim- 26 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenen kampanya kapsamında 7 bin 567 adet bağış toplanırken, toplam bağış miktarı ise 733 bin 257 TL olarak gerçekleşti. Kampanya kapsamında ilk hedef, bu yıl okula yeni başlayan 48 öğrencinin bir yıllık eğitim masraflarını karşılayacak 480 bin TL olarak belirlenmiş, daha sonra bu tutar 700 bin TL’ye revize edilmişti.

Şirketlerden Büyük Katkı

‘Söz konusu eğitimse yardıma koşarız’ diyen yüzlerce bireysel destekçinin yanı sıra, Türkiye’nin dev şirketleri Mercedes-Benz Türk, Burgan Bank, Özak Global, Panasonic Eco Solutions Türkiye, Pirelli Prometeon Türkiye, Hilton İstanbul Bosphorus, Conrad İstanbul Bosphorus, Biltes Koleji, Green&Black Marine Logistics, Cefic Türkiye, Günsan Elektrik ve iDisplay de İstanbul Maratonu’nda, Darüşşafaka Cemiyeti için koşarak, eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulundu.

Çocuklarımızın Yolunu Aydınlattınız

154 yıldır eğitimle yaşamları değiştiren Darüşşafaka Cemiyeti’ne olan katkılarından dolayı, tüm kurumsal ve bireysel destekçilere teşekkürlerini ileten Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Talha Çamaş, “39. Vodafone İstanbul Maratonu’nda yüzlerce iyi yürekli insan, adımlarını Darüşşafaka için attı, yüzlercesi bağışlarıyla onlara ve Darüşşafaka’ya güç verdi. ‘Söz konusu eğitimse siz de yardıma koşar mısınız?’ çağrımıza kulak verip koşa koşa gelen, maratonda daha çok çocuğumuzun yaşamının eğitimle değişmesi için adımlarını atarak bağış kampanyası yürüten ve hem onların hem de çocuklarımızın aydınlık bir geleceğe giden yolunu aydınlatan herkese tek tek teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

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