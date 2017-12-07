Katmerciler Kuveyt Uluslararası Savunma Fuarına Katılacak

Son yıllarda yaptığı atılımlarla ulusal ölçekte olduğu kadar uluslararası ölçekte de dikkat çeken Türk savunma sanayinin yenilikçi ve dinamik gücü Katmerciler, yurt dışı atılımlarına devam ediyor. Katmerciler, eylül ayında Londra’da, ekim ayında Bahreyn’de ve kasım ayında Bangkok’ta düzenlenen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarlarının ardından 12-14 Aralık 2017 tarihleri arasında Kuveyt’te gerçekleştirilecek Uluslararası Körfez Savunma ve Havacılık Fuarı’nda da yerini alıyor.

Çok sayıda ülkeden askeri heyetlerin, sektör profesyonellerinin ve şirket temsilcilerinin uluslararası buluşma platformu olan fuar, Katmerciler’in yeni ürün ve teknolojilerinin uluslararası tanıtımı için fırsat sunuyor. Katmerciler, tamamını kendi Ar-Ge Merkezinde tasarlayıp geliştirdiği zırhlı tekerlekli araçların yanı sıra zırhlı iş makinelerinden oluşan geniş savunma portföyüyle katıldığı fuarlarda ilgi uyandırıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) koordinasyonunda gerçekleştirilen milli katılımla fuarda yer alan Katmerciler, ziyaretçilerini Türkiye Pavyonundaki 344 nolu standında ağırlayacak.

Farklı ihtiyaçlara uygun güçlü çözümleriyle uluslararası pazarlarda da beğeni toplayan Katmerciler, geliştirilebilecek işbirliği imkânları için fuarı ziyaret eden farklı ülkelerin savunma şirketleri temsilcileri ve askeri yetkilileriyle de görüşmeler yapıyor.

Yenilikçi Ürünler, Güçlü Çözümler, Geniş Portföy

Katmerciler’in taktik tekerlekli zırhlı araçların yanı sıra savunma lojistiğinde kritik öneme sahip zırhlı iş makinelerinden oluşan geniş savunma portföyü içinde en dikkat çeken aracı HIZIR. Mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek koruma sağlayan, balistik açıdan güçlendirilmiş, yüksek manevra yeteneğiyle çatışma koşulları için üretilmiş, 4x4 konfigürasyonunda taktik tekerlekli HIZIR, ülkemizde segmentinin en güçlü muharebe aracı. HIZIR, ülkemizde son aylarda tamamlanan iki önemli ihalede tercih edilen araç olarak, Türk Ordusu ve Emniyetinde kabul görmüş, NATO envanterinde yerini almaya hazırlanan bir araç.

KHAN, şirketin NATO standartlarında geliştirdiği, yüksek balistik korumalı, el yapımı patlayıcılara karşı yüksek güvenlik sağlayan, 4x4 zırhlı personel taşıma aracı. Katmerciler’in doğrudan ambulans olarak tasarlayıp geliştirdiği ve üretime hazır hale getirdiği 4x4 Zırhlı Ambulans, dünyadaki yüksek riskli bölgeler için ulaşım, ilk yardım ve hastaların nakli amacıyla tasarlanıp donatıldı.

Kompozit ve seramik bazlı gizli zırhlama sistemi olan NEFER, zırh çeliğine göre daha hafif olan, dolayısıyla, aynı balistik koruma seviyesini sağlarken aracı ağırlaştırmayan ve aracın orijinal dış görünümünün korunduğu bu zırhlama sistemi, 4x4 off-road özelliklerine sahip araçlar üzerine optimize edilebiliyor.

Koruma Kalkanı, kalkanları ve silahlarıyla 36 personele kadar koruma sağlayabiliyor. Zırhlı Kazıcı Yükleyici İş Makinesi, dört tekerden tahrikli 4x4, direksiyon sistemi hidrolik, yengeç yürüyüş sistemine sahip, kabin bölgesinin tümü, akü bölümü ve yakıt deposu balistik korumalı, hem kazma hem yükleme fonksiyonuna sahip bir araç. Uzaktan Kumandalı Zırhlı Paletli Ekskavatör, kabin bölgesi tamamen balistik zırh çeliğinden üretilmiş, camları yüksek koruma standartlarında, uzaktan kumanda edilebilme özelliğiyle riski azaltıyor.

Su, boya ve köpük tankları bulunan ve ihtiyaca göre bunları püskürtebilen, aynı zamanda gaz atabilme yeteneğine sahip Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA), toplumsal olayların engellenmesi ve yatıştırılmasında son derece etkili araçlar. Kabin, ön ve yan camları balistik korumalı. Birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Katmerciler’in fuarda tanıtımını yapacağı, savunma lojistiğinde önemli yer tutan diğer araçları ise Uzaktan Kumandalı Zırhlı Belden Kırmalı Yükleyici İş Makinesi, Uzaktan Kontrollü Çok Namlulu Gaz Atar Sistemi, Zırhlı Otobüs, Zırhlı Damper, Zırhlı Lowbed Treyler, Zırhlı Su Tankeri, Zırhlı ADR’li Tanker ve Kurtarma Aracı.