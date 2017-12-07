07.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler

Aralık ayı dolar açısından oldukça hareketli başlamıştı. ABD’de gerçekleşen Zarrab davası ve Amerika’dan gelen son dakika gelişmeleri kurun 3,95 sınırını zorlamasına yol açmış ardından Merkez Bankasının enflasyon oranına tepki için faiz artırımı sinyali vermesi ile birlikte kurun gevşemesi sağlanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sermaye hareketlerine yönelik herhangi bir sınırlama faaliyeti gerçekleştirmeyeceklerini ifade etmesi ile birlikte kurdaki rahatlama da daha iyi hissedilir oldu. Uzun bir zamandan sonda dolar 3,90 seviyesinin altında kaldı.

Ekonomi uzmanları Merkez Bankası tarafından atılacak adımlara bağlı olarak döviz kurundaki geri çekilmenin devam edebileceğini belirtiyor. Piyasaların fiyatlaması Merkez Bankasının önümüzdeki hafta gerçekleştireceği toplantıda GLP faizinde 100 baz puanlık artış yapacağı şeklindeki öngörüye göre gerçekleşti. Ayrıca Kudüs ile ilgili gelişmeler de Türkiye ile İsrail arasında yaşanabilecek olası bir soğuk dönemin başlamasını sağlayabilir. Bu da piyasaların kısa sürede tekrar hareketlenmesine sebep olabilir.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,8501’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,8550 liradan başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,55539 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,55570’den başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro kurunda yaşanan düşüş paritenin 1,1791 seviyesine inmesini sağladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Bitcoin yeniden tarihi rekorunu kırarak 14419 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 157,02 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Çeyrek altın güne 256,73 liradan başladı.

BIST 100 Endeksi

Dün 106259 puandan kapanan BIST100 Endeksi, güne %0,90 puanlık bir düşüş ile 105303 puandan başladı.