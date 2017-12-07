Swatch Yeni Mağazasını Açıyor
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Swatch Yeni Mağazasını Açıyor


Swatch Yeni Mağazasını Açıyor
Swatch Yeni Mağazasını Açıyor Elif İşçi - Tarih: 2017-12-07 Saat: 09:39:45
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Ünlü saat markası Swatch büyüme hedeflerini gerçekleştirirken yeni mağazasını açtı.

İkonik modelleri, devrim yaratan konseptleri ile dünyanın en popüler saat markalarından Swatch’un Türkiye’deki 39. Mağazası Istanbul Hilltown AVM’de açıldı. Böylece Swatch yetkili bayilerle birlikte Türkiye genelinde satış noktalarını 132’ye yükseltmiş oldu.

Swatch Hilltown mağazasında markanın Sonbahar/Kış 2017 koleksiyonu, yılbaşı özel koleksiyonu, yeni SKIN, mekanik devrim niteliğindeki Sistem 51, beş adımda kişiye kendi saatini tasarlama deneyimi yaşatan Swatch X You koleksiyonu, The Eyes güneş gözlükleri ve çocuklara saati okumayı ögreten özel İsviçre saati Flik Flak ile birlikte 500’e yakın model satışa sunuluyor.

1 Aralık’ta kapılarını açan ve Swatch’ın yaratıcı dünyasını yansıtan mağaza Hilltown AVM’nin 1. katında bulunuyor.

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