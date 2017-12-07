Çin Elektronik Ticaret Pazarında Drone Havalimanı Yarışı Başladı

Çin elektronik ticaret pazarı 150 milyar dolarlık bir hacme sahip. Bu hacimden yalnızca büyük şehirlerin değil merkeze uzak ulaşım açısından sorunlu küçük bölgelerin de faydalanmasını isteyen elektronik ticaret firmaları drone havalimanı çözümleri ile ortaya çıktı. JD.com Çinin kırsal kesimlerine tam 200 adet havalimanı yapacaklarını açıkladı.

Kırsal Kesimde E-Ticaret

ABD'nin iki katı büyüklüğe sahip Çin kırsalındaki pazara girmek isteyen yerel teknoloji firmaları çalışmalarını hızlandırıyor. Ülkenin en büyük elektronik tedarikçileri arasında yer alan JD.com kırsal kesimlerdeki hizmetlerini geliştirebilmek amacı ile özellikle güneybatı bölgesinde 185 ader drone havalimanı inşa edileceğini açıkladı. Bu kapsamda Sichuan üzerinden teslimatların kolaylaştırılması hedefleniyor. Toplamda 3 yıl içerisinde tamamlanması beklenen proje ile tarım ürünlerinin Sichuan bölgesinden ülkenin her yerine maksimum 24 saat içerisinde ulaştırılması hedefleniyor. Bu proje ile nakliye maliyetlerinin de yüzde 70 azalacağını belirten JD.com kurucusu ve CEO'su Richard Liu kırsal kesimlerde yaşayanların da elektronik ticaretin artılarından faydalanmalarını hedeflediklerini belirtti.

Bu Konudaki İlk Proje Alibaba’ya Ait

Amazon’dan sonra dünyanın en büyük online perakende satış mağazası olan Alibaba geçtiğimiz yıllarda kırsal kesimdeki vatandaşların üretimlerini desteklemek amacı ile Taobao köyleri projesini hayata geçirmişti. Bu proje kapsamında köylerde yaşayanların yüzde 10’u tedarikçi oldu ve çok çeşitli ürünlerin imalat ve satışında aktif rol aldı. Verilen destekler ile birlikte ticaret hayatına atılan köylerin yıllık gelirleri 1,6 milyon dolara ulaşıyor.